كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماجد المهندس يحيي حفل فبراير الكويت.. 30 يناير

ماجد المهندس
ماجد المهندس
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي على مسرح أرينا الكويت، يوم 30 يناير المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم فبراير الكويت. 

ويصاحب ماجد المهندس، في حفل الكويت فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني.

بوستر حفل ماجد المهندس 

أحدث أغاني ماجد المهندس

في أبريل الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم غزالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إخحدى شركات الإنتاج الفني، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس الكويت

