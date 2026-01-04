قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
فن وثقافة

22 يناير.. رابح صقر يشعل مسرح أرينا الكويت ضمن موسم فبراير

بوستر حفل رابح صقر
بوستر حفل رابح صقر
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان رابح صقر لإحياء حفل غنائي على مسرح «أرينا الكويت» يوم 22 يناير الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم «فبراير الكويت».

ويصاحب رابح صقر في حفل الكويت فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل طرح التذاكر للحجز الإلكتروني.

بوستر حفل رابح صقر 

أعمال رابح صقر

كان رابح صقر، طرح الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار عام 2023.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

  • زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.
  • بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.
  • أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.
  • تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.

وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

ألبوم رابح صقر

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

أغاني رابح صقر

وقبلها طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك». 

أغنية حضرة جنابك، من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران؛ أما أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

