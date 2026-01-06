تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار وصقيع ودرجات الحرارة تنخفض إلى 6 مئوية

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبد المطلب تغطية إخبارية حول طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد موجه من التقلبات الجوية وطقس شديد البرودة وبرودة تصل إلى 6 درجات مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن شبورة مائية من الساعة الثالثة حتى العاشرة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو: