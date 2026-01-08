عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء، وبداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات القادمة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار متوسطة وغزيرة أحيانا ورعدية

وتوقع الخبراء نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانآ ورعدية أحيانآ على مناطق من الأسكندرية وشمال الوجه البحرى و شمال وسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السلوم و مطروح وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطه على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب جدا وأرتفاع الموج فيه من 3.5 متر الى 5.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية . أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من 3 متر الى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية .وبالنسبة لخليج السويس والعقبة تكون مضطرب وأرتفاع الموج فيه من 2.5 الى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

ويبدأ شهر طوبة غداً الجمعة 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير 2026، ويعتبر واحدًا من الأشهر المميزة في السنة القبطية، وله ارتباط وثيق مع الزراعة والنماء في تاريخ المصريين القدماء.

ذروة فصل الشتاء

ويمثل شهر طوبة بداية ذروة فصل الشتاء وأبرد موجاته خلال العام، ويتزامن بدايته مع تدفق كتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.