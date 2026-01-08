قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد
100 ألف دولار لكل مواطن .. ترامب يُغري سكان جرينلاند للانفصال والانضمام لأمريكا
اعتراف إسرائيل بـ إقليم أرض الصومال .. بيان قوي من مصر و22 دولة ضد تل أبيب
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم
الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم
عبد الخالق صلاح

كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم، وذلك خلال احتفالية عيد الثقافة في نسخته الثانية، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على تقدير الدولة للرموز الفكرية والإعلامية التي أسهمت في بناء الوعي العام ودعم المشهد الثقافي المصري.

وتنظم وزارة الثقافة هذه الاحتفالية سنويًا في الثامن من يناير، بهدف تكريم المبدعين والمثقفين والفنانين المصريين، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في صون الهوية الوطنية وتعزيز الحضور الثقافي لمصر عربيًا ودوليًا، باعتبار الثقافة أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة.

أُقيمت الاحتفالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف العزازي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ممثلًا عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين.

وأكد وزير الثقافة، في كلمته، أن عيد الثقافة يمثل مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بالإبداع المصري، والاحتفاء بالرموز التي أثرت الحياة الثقافية والفنية والفكرية، ورفعت اسم مصر عاليًا في المحافل العربية والدولية، مشيرًا إلى أن تكريم المبدعين يحمل رسالة تقدير مستحقة، ودافعًا لمواصلة دعمهم وتمكين الطاقات الخلّاقة، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من أبرز رموز الإبداع في مجالات الموسيقى والغناء، من بينهم عمر خيرت، علي الحجار، مدحت صالح، ومحمد ثروت، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في إثراء المشهد الموسيقي المصري والعربي

كما شمل التكريم قامات فنية وإعلامية بارزة، من بينهم سهير المرشدي، درية شرف الدين، محمد عبلة، محمد صبحي، وحسين فهمي، لدورهم المؤثر في تطوير المشهد الثقافي والفني.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور محمود مسلم عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

ترشيحاتنا

الزواج

خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه بـ«جمعية استهلاكية»

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الدولة المصرية وضعت القطاع الصحي ضمن أولوية ملفات الأمن القومي

الحرب العالمية

حرب عالمية بلا قنابل شاملة .. خبير يكشف ملامح الصراع الدولي الجديد

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد