الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم، وذلك خلال احتفالية عيد الثقافة في نسخته الثانية، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على تقدير الدولة للرموز الفكرية والإعلامية التي أسهمت في بناء الوعي العام ودعم المشهد الثقافي المصري.

وتنظم وزارة الثقافة هذه الاحتفالية سنويًا في الثامن من يناير، بهدف تكريم المبدعين والمثقفين والفنانين المصريين، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في صون الهوية الوطنية وتعزيز الحضور الثقافي لمصر عربيًا ودوليًا، باعتبار الثقافة أحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة.

أُقيمت الاحتفالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أشرف العزازي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ممثلًا عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين.

وأكد وزير الثقافة، في كلمته، أن عيد الثقافة يمثل مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بالإبداع المصري، والاحتفاء بالرموز التي أثرت الحياة الثقافية والفنية والفكرية، ورفعت اسم مصر عاليًا في المحافل العربية والدولية، مشيرًا إلى أن تكريم المبدعين يحمل رسالة تقدير مستحقة، ودافعًا لمواصلة دعمهم وتمكين الطاقات الخلّاقة، باعتبار الثقافة ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من أبرز رموز الإبداع في مجالات الموسيقى والغناء، من بينهم عمر خيرت، علي الحجار، مدحت صالح، ومحمد ثروت، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في إثراء المشهد الموسيقي المصري والعربي

كما شمل التكريم قامات فنية وإعلامية بارزة، من بينهم سهير المرشدي، درية شرف الدين، محمد عبلة، محمد صبحي، وحسين فهمي، لدورهم المؤثر في تطوير المشهد الثقافي والفني.