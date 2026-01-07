قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد ديالو يسطع مجددا ويحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية
«الكشكي»: حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد يعكس الوحدة الوطنية وروح المواطنة|فيديو
الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

حالة طقس الخميس 8 يناير 2026 


وأشار الخبراء إلى حالة الطقس غدا الخميس 8 يناير 2026 تشير إلي وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحياناً خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 14
العاصمة الإدارية 24 12
6 أكتوبر 25 12
بنهــــا 24 14 
دمنهور 24 13
وادي النطرون 25 13
كفر الشيخ 24 13
بلطيم 23 12
المنصورة 24 13 
الزقازيق 25 14 
شبين الكوم 24 13
طنطا 24 13
دمياط 26 15
بورسعيد 25 14
الإسماعيلية 26 14
السويس 26 15
العريش 27 14
رفح 25 14
رأس سدر 24 11
نخل 23 08
كاترين 18 04
الطور 25 13
طابا 27 14
شرم الشيخ 27 18
الغردقة 28 16
الإسكندرية 23 12
العلمين 23 12
مطروح 22 13
السلوم 19 11
سيوة 21 07
رأس غارب 26 15
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
الشلاتين 26 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 14
مرسى حميرة 25 16
أبــــــرق 28 14 
جبل علبة 28 14
رأس حدربة 25 16
الفيوم 26 09
بني سويف 26 10
المنيا 27 10
أسيوط 27 11
سوهاج 28 11
قنا 29 12 
الأقصر 30 12
أسوان 31 15
الوادي الجديد 29 12
أبوسمبل 29 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 31 21
المدينة 29 15 
الرياض 22 09
المنامة 21 16
أبوظبي 25 17
الدوحة 24 15
الكويت 21 07
دمشق 15 08
بيروت 21 15
عمان 18 07
القدس 17 08
غزة 24 16
بغداد 22 13
مسقط 23 20
صنعاء 22 04
الخرطوم 33 21
طرابلس 15 09
تونس 16 08
الجزائر 13 08
الرباط 15 06
نواكشوط 26 15

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 02
إسطنبول 18 03
إسلام آباد 17 04
نيودلهي 17 07
جاكرتا 30 24
بكين 04 07-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 12 00 
أثينا 15 06 
روما 08 01
باريس 09 05
مدريد 07 04
برلين 02- 04-
لندن 06 03
مونتريال 01 00
موسكو 07- 13- 
نيويورك 09 03
واشنطن 14 06
أديس أبابا 22 06

الأرصاد طقس الأنحاء الظواهر الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد