مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عدد الجامعات زادت لـ 128 جامعة بدلا من 30 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل من يزور مصر ينبهر بحجم المشروعات القومية التي تمت فيها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى، مؤكدا أن مصر هي حجر الزاوية للأمن والأمان في المنطقة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشهود له بالنزاهة، والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي، مؤكدا أن المصريين يثقون في القيادة السياسية والجيش والشرطة والقضاء.

وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل استقرار الوطن، مؤكدا أنه لأول مرة يشهد قطاع السياحة 17.8 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.