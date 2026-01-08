قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
توك شو

مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عدد الجامعات زادت لـ 128 جامعة بدلا من 30 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل من يزور مصر ينبهر بحجم المشروعات القومية التي تمت فيها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى، مؤكدا أن  مصر هي حجر الزاوية للأمن والأمان في المنطقة 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشهود له بالنزاهة، والجميع يدرك حكمة وذكاء الرئيس السيسي، مؤكدا أن المصريين يثقون في القيادة السياسية والجيش والشرطة والقضاء. 

وأشار  إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير من أجل استقرار الوطن، مؤكدا أنه لأول مرة يشهد قطاع السياحة 17.8 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج.

مصطفى بكري الجامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الرئيس السيسي

لقاء سويدان

ربنا يشفيكي يا حبيبتي الغالية..رحاب الجمل تدعم لقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب السابع

حلقة ميرنا وليد

ميرنا وليد: الراعي والنساء أهم محطاتي.. وسعاد حسني جاتلي في الحلم

مسلسل لا يرد ولا يستبدل

ماجدة خيرالله: لا ترد ولا تستبدل عمل نادر يكشف عمق المواهب وتناقضات البشر

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

