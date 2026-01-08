قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

سكر الحمل هو ارتفاع نسبة السكر بالدم أثناء الحمل، وغالبًا يبين بالشهر السادس أو السابع، حتى إذا الأم ما عندها سكر قبل.

يحدث لأن الجسم أثناء الحمل يفرز هرمونات تقلل من فاعلية الإنسولين، وإذا الجسم ما قدر يوازن السكر، ترتفع نسبته بالدم.

لذا قدمت الدكتورة نور الأركوازي، اخصائية نسا وتوليد ، عبر صفجتها الرسمية على الفيسبوك، أعراض وتأثير سكر الحمل على الام.

أعراض سكر الحمل ممكن تكون خفيفة أو مو واضحة، لكنها تشمل:

- عطش وكثرة تبول

- تعب وخمول مستمر

- التهابات متكررة في البول أو المهبل

- أحيانًا زيادة الوزن بسرعة

تأثير سكر الحمل على الأم إذا ما تابعت:

- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

- زيادة وزن غير طبيعي

- تعب شديد وخمول

-صعوبة بالولادة الطبيعية

- زيادة احتمال الولادة القيصرية

- احتمال الإصابة بالسكر بعد الولادة

تأثير سكر الحمل على الجنين:

- كبر حجم الجنين أكثر من الطبيعي

- تراكم الدهون خصوصًا على الكتفين والبطن

- صعوبة أثناء الولادة

- هبوط السكر عند الطفل بعد الولادة

- مشاكل بالتنفس أحيانًا

- زيادة احتمال السمنة أو الإصابة بالسكر بالمستقبل

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

