مدرب كوت ديفوار يتحدث عن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
محافظات

غداً..وزير التجارة الخارجية يبحث حزمة فرص استثمارية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

يستقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا السبت، في زيارة رسمية لمحافظة قنا، تهدف إلى بحث وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات موسعة لاستعراض مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة قنا، حيث تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض مميزة بكورنيش النيل بمساحة 4987 مترا مربعا، تتمتع بإطلالة مباشرة على نهر النيل وقربها من المعالم السياحية ومناطق الصناعات التراثية، بما يؤهلها لإقامة مشروع استثماري سياحي أو خدمي متكامل.


كما تتضمن الفرص إقامة مولين تجاريين إداريين بمساحتي 1600 متر مربع و1900 متر مربع، في قلب الكتلة التجارية للمدينة، وبالقرب من المصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات، إلى جانب إقامة مدينة ترفيهية على مساحة 16304 أمتار مربعة، في ظل ندرة هذا النشاط بالمحافظة وقرب الموقع من الجامعات والتكتلات السكنية.


وتشمل المشروعات المقترحة أيضاً إقامة منطقة خدمات وكافتريا بمساحة 724 مترا مربعا على طريق قنا–سفاجا عند المدخل الشرقي للمحافظة، نظرا للكثافة المرورية المرتفعة، بالإضافة إلى إقامة سكن فندقي بمساحة 1975 مترا مربعا، يتميز بسهولة الوصول وقربه من جامعة قنا والجامعة الأهلية ومستشفى رويال، فضلًا عن استغلال فندق وكافتريا قصر الضيافة بمساحة 1755 مترا مربعا، بموقعه الحيوي في قلب المدينة.


وفي مدينة نجع حمادي، تتضمن الفرص الاستثمارية المقترحة إقامة مول تجاري بمساحة 2188 مترا مربعا في منطقة متوسطة ذات كثافة سكانية عالية، إلى جانب إقامة مدرسة خاصة على مساحة 4134 مترا مربعا، في ظل ندرة هذا النوع من المدارس وارتفاع المستوى الاقتصادي لسكان المدينة.

كما تشمل الفرص تأجير مرسى سياحي لإقامة فندق عائم بمساحة 972 مترا مربعا، نظرا لعدم وجود فنادق سياحية بالمدينة وقربه من عدد من المزارات السياحية، فضلًا عن إقامة فندق سياحي بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من محطة السكة الحديد، وإقامة عدد من المولات التجارية بمنطقة الترعة الضمرانية بمساحات تتراوح بين 1602 و1995 مترا مربعا، لخدمة الكثافة السكانية العالية وغياب المراكز التجارية المتكاملة بالمنطقة.

وفي إطار دعم الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تشمل الفرص المطروحة قطعة أرض للاستصلاح الزراعي بمساحة 390 فدانًا بمدينة نجع حمادي بمنطقتي الحلفاية والشيخ علي، إلى جانب مشروعين للإنتاج الداجني بمساحتي 8400 فدان و6600 فدان بمركز الوقف – قرية المراشدة، فضلًا عن استغلال محطة تسمين عجول على مساحة 10 أفدنة، ومحطة تربية دواجن على مساحة 5 أفدنة بذات المركز.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تولي اهتماما بالغا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

قنا زيارة رسمية فرص الاستثمار القطاع الخاص كورنيش النيل المعالم السياحية مدينة نجع حمادي

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

صورة ارشيفية

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يعلن حل جميع هيئاته وأجهزته.. تفاصيل

مختار غباشي

مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

صورة ارشيفية

انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

