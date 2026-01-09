التأخير خطر على صحتك.. لهذه الأسباب يجب تناول وجبة الإفطار 8 صباحا

يساعد تناول وجبة الإفطار حوالي الساعة 8 صباحا على مواءمة إيقاعك اليومي، وبدء عملية الأيض، ودعم صحة القلب. تشير الدراسات إلى أن تأخير وجبة الإفطار يزيد من مخاطر القلب والأوعية الدموية، في حين أن الوجبات المبكرة تساعد في إدارة الوزن ومستويات الطاقة والتحكم في نسبة السكر في الدم. يمكن أن يؤدي الإفطار المتوازن والغني بالمغذيات في الوقت المناسب إلى تحسين الرفاهية البدنية والعقلية بشكل عام.

في حين أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، إلا أن معرفة الوقت الذي يجب تناوله فيه أمر مهم أيضا. وفقا للخبراء، من الأهمية بمكان أن تتناول وجبة إفطار صحية ومشبعة في الصباح، محملة بالمغذيات، لأنها تؤثر على طاقتك لهذا اليوم وكذلك على رفاهيتك العامة. يساعد فطورك على بدء عملية الأيض؛ يلعب الوقت الذي تتناول فيه وجبة الإفطار دورا مهما أيضا.

كشفت الدراسات أن الوقت من اليوم الذي تتناول فيه وجبتك الأولى يمكن أن يكون له تأثير على صحة قلبك. يعتقد الخبراء أنه كلما تناولت وجبة الإفطار مبكرا، كلما كان ذلك أفضل لنظام القلب والأوعية الدموية.

في حين أن نفس المعيار ينطبق على العشاء أيضا، إلا أن الإفطار له أهمية أكبر حيث من المتوقع أن تضيف المزيد من المجموعات الغذائية إلى طبقك. وفقا لأخصائيي التغذية، كلما تأخرت في تناول العشاء، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





لماذا الساعة 8 صباحا هي الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار؟

لا يساعد تناول وجبة الإفطار في الساعة 8 صباحا يوميا في ضبط وموازنة إيقاعات الساعة البيولوجية، والتي تلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وأمراض صمام القلب واضطرابات إيقاع القلب والسكتة الدماغية، ولكن أيضا يحافظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في السيطرة.

ذكرت الدراسات السابقة أن الوجبة الأولى للفرد في وقت متأخر من اليوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6 في المائة لكل ساعة من التأخير. هذا صحيح بالنسبة لتناول وجبة الإفطار المتأخرة وكذلك تخطي وجبة الإفطار. على سبيل المثال، إذا كنت تتناول وجبة الإفطار في الساعة 9 صباحا، فلديك خطر متزايد بنسبة 6 في المائة من مشاكل القلب مقارنة بأولئك الذين يتناولون الطعام في الساعة 8 صباحا، وما إلى ذلك.

يرتبط الإفطار المتأخر أيضا باستمرار بحالات صحية جسدية وعقلية مثل الاكتئاب والنعاس المفرط ومشاكل الأسنان. وجد الباحثون أيضا صلة بين أوقات الوجبات اللاحقة وصعوبة إعداد الوجبات وسوء النوم.

فوائد أخرى لتناول الإفطار في الصباح الباكر

تتضمن بعض الفوائد الأخرى لتناول الإفطار في الصباح الباكر ما يلي:

-تحسين التمثيل الغذائي

تناول الطعام في وقت مبكر من الصباح يبدأ عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أفضل على مدار اليوم.

-إدارة أفضل للوزن

وفقا للدراسات، غالبا ما يحافظ أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام على مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر صحة من أولئك الذين يتخطونه.

مستويات الطاقة المحسنة

تعمل وجبة الصباح على تجديد مستويات الجلوكوز، مما يوفر الطاقة الأساسية لتزويدك بالطاقة خلال الصباح وتحسين التركيز والتركيز.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض

ارتبط تناول وجبة إفطار صحية بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وقضايا أخرى أيضا.





المصدر:timesnownews