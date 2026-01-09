قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
المرحلة الأخطر.. خبير عسكري سوداني يحلل المشهد الميداني والسياسي في السودان
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة .. « قيمة الاحترام»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشروبات دافئة لا يمكن الاستغناء عنها في الشتاء

مشروبات
مشروبات
ريهام قدري

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الأجواء في فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن مشروبات دافئة تمنح الجسم إحساسًا بالدفء والطاقة، إلى جانب فوائدها الصحية. فبعض المشروبات لا تقتصر أهميتها على التدفئة فقط، بل تساعد أيضًا في تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد. وفي هذا السياق، نرصد لكم 3 مشروبات دافئة لا يمكن الاستغناء عنها خلال فصل الشتاء.


 الزنجبيل بالليمون
مشروب مثالي لتدفئة الجسم، تقوية المناعة، ومقاومة نزلات البرد، كما يساعد على تحسين الهضم وتقليل آلام الحلق.
 

 السحلب
من أشهر مشروبات الشتاء، يمنح الجسم طاقة ودفء، غني بالكالسيوم ومفيد للعظام، خاصة للأطفال والكبار.
 

 القرفة بالحليب أو القرفة السادة
تساعد على تنشيط الدورة الدموية، تدفئة الجسم، وتقليل الشعور بالبرد، كما تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.
 

مشروبات بسيطة لكن تأثيرها قوي في ليالي الشتاء الباردة.

مشروبات مشروبات دافئة الزنجبيل بالليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ناقد رياضي: والله كل الناس خايفة من مصر في بطولة أفريقيا.. فيديو

الكابتن حسام حسن

يا غريب كن أديب.. رسالة شديدة اللهجة من مصطفى شردي للكابتن حسام حسن.. فيديو

وزير الأوقاف

كيف تدير الأوقاف ملف الوقف في مصر؟ متحدث الوزارة يجيب

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد