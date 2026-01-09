3 مشروبات دافئة لا يمكن الاستغناء عنها في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الأجواء في فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن مشروبات دافئة تمنح الجسم إحساسًا بالدفء والطاقة، إلى جانب فوائدها الصحية. فبعض المشروبات لا تقتصر أهميتها على التدفئة فقط، بل تساعد أيضًا في تقوية المناعة ومقاومة نزلات البرد. وفي هذا السياق، نرصد لكم 3 مشروبات دافئة لا يمكن الاستغناء عنها خلال فصل الشتاء.



الزنجبيل بالليمون

مشروب مثالي لتدفئة الجسم، تقوية المناعة، ومقاومة نزلات البرد، كما يساعد على تحسين الهضم وتقليل آلام الحلق.



السحلب

من أشهر مشروبات الشتاء، يمنح الجسم طاقة ودفء، غني بالكالسيوم ومفيد للعظام، خاصة للأطفال والكبار.



القرفة بالحليب أو القرفة السادة

تساعد على تنشيط الدورة الدموية، تدفئة الجسم، وتقليل الشعور بالبرد، كما تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.



مشروبات بسيطة لكن تأثيرها قوي في ليالي الشتاء الباردة.