محمد نصر الدين يفتح النار على توروب: عايز مننا إيه امشي وسيبنا

انتقد المخرج محمد نصر الدين المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بعد اداء الفريق المخيب للامال في الشوط الأول أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد نصر الدين عبر حسابه علي فيسبوك “عايز مننا ايه فى بداية اجمل ايام الله امشي وسيبنا ده الطلائع لاول مرة فى تاريخه قدام الله يلعب كورة وفاتح الملعب لو انا مدرب الأهلى الاعب تريزيجيه وبن شرقى وبلعمرى وبيدخل معاهم ضيف الشرف امام كلهم فى الشمال ازاى وسايب اليمين لهانى يخربه لوحده و انت عايز تجيب لنا شلل رباعى يااخى ده المكسب معاك خسارة”.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.

وهدد أوجورو مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 ولكن حولها الشناوي إلى ركنية.