طريقة عمل بان كيك بأقل التكاليف

يعد البان كيك من أشهر الوصفات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار، خاصة في وجبات الإفطار، لما يتميز به من طعم شهي وسهولة في التحضير. ومع تنوع طرق إعداده وإضافاته، أصبح البان كيك خيارًا أساسيًا على موائد كثير من الأسر، ويمكن تقديمه بلمسات بسيطة تناسب جميع الأذواق.

المكونات:

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1 بيضة

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة مذابة

½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة التحضير:

في بولة، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح .

في بولة تانية، اخفقي البيضة مع اللبن والزيت والفانيليا.

ضيفي الخليط السائل على الجاف وقلبي بهدوء لحد ما الخليط يكون ناعم

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنيها نقطة زيت.

اسكبي مقدار مغرفة صغيرة من الخليط في الطاسة.

لما تظهر فقاقيع على الوش، اقلبي البان كيك على الناحية التانية وسيبيه دقيقة.

كرري حتي تنتهي الكمية

يتقدم مع:

عسل أو شوكولاتة

فواكه

مربى أو زبدة