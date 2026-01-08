أفضل مشروبات لإزالة السموم من الجسم ...احرص على تناولهم

يُعدّ النشاط البدني المنتظم إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن من المتطلبات الأساسية لوظائف الجسم السليمة. ويُنصح عمومًا بتناول ما بين لتر واحد ولتر ونصف من الماء يوميًا، فهو أفضل مشروب لترطيب الجسم!

يُعدّ تخلص الجسم من السموم هو أحد أركان الطب الطبيعي. فهو يُساعد على دعم عمل أعضائنا المتخصصة في التخلص من الفضلات الموجودة في الجسم ، سواء كانت مرتبطة بعمليات الأيض أو ناتجة عن نظامنا الغذائي.

تُسمى هذه الأعضاء بالأعضاء الإخراجية : الكبد، والكلى، والرئتان، والجلد. فالكليتان، على سبيل المثال، تتخلصان من الفضلات عن طريق البول.

مشروبات لإزالة السموم من الجسم

تتوفر العديد من المشروبات المسهلة للتصريف في الأسواق، ولكن من السهل جدًا تحضيرها منزليًا .

-منقوع الهندباء

هو نبات منقي ومدر للبول ، يستخدم هذا النوع من البارفوا كملين لعلاج الإمساك.

طريقة التحضير : تتوفر مستحضرات تجارية مصنوعة من جميع أجزاء النبات - الأوراق والجذور، أو الجذور فقط. تُحضّر الأوراق عادةً بنقعها في الماء لمدة عشر دقائق تقريبًا، بينما تُحضّر الجذور بغليها ثم نقعها.

-ماتشا

يُحضّر الماتشا بطحن أوراق الشاي الأخضر. ومن خصائصه المميزة تغطية أوراق نبات الشاي لعدة أسابيع قبل الحصاد. يُنشّط الماتشا الكبد ويساعده على التخلص من السموم، فهو مشروب رائد للتخلص من السموم يُمكن تناوله بانتظام للمساعدة في تنظيف الجسم. وقد أظهرت هذه الدراسة تأثيره الوقائي على الكبد والكليتين.

طريقة التحضير : اختر ماتشا عضوية . لتحضيرها، اسكب الماء الساخن بدرجة حرارة 80 مئوية في وعاء، وأضف ملعقة صغيرة من الماتشا. اخفقها بمضرب خيزران خاص إن وجد، أو بشوكة عادية، وستحصل على مشروب منعش ومنشط.

-مشروب الكركدية

مشروب لذيذ، يُصنع هذا المشروب من زهور الكركديه، بفضل محتواه العالي من الماء، يُعزز هذا المشروب تصريف السوائل من الجسم. ويُعزى تأثيره المُسهّل إلى البكتين الموجود فيه. تُظهر هذه الدراسة تأثيره على فقدان الوزن لدى الفئران.

طريقة التحضير : يتميز عصير الكركديه بنكهة لاذعة قليلاً. يتوفر عادةً في متاجر الأغذية الصحية. يمكنك أيضاً تحضير مشروبك الخاص بغلي الماء مع زهور الكركديه المجففة، وإضافة مُحلي ومنكهات حسب الرغبة.

المصدر: darwin-nutrition.