كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الزبادى بالسمسم للاطفال.
فوائد الزبادي بالسمسم:
صحة العظام:
غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يقوي العظام ويقي من الهشاشة ويحمي من تشنجات العضلات.
الجهاز الهضمي:
الزبادي يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة)، والسمسم غني بالألياف، مما يحسن الهضم ويقي من الإمساك.
صحة القلب:
يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على دهون صحية ومضادات أكسدة.
زيادة الوزن:
خيار ممتاز لزيادة الوزن الصحي، خاصة عند استخدام الزبادي كامل الدسم، لوجود سعرات حرارية ودهون صحية وبروتينات.
مناعة قوية:
الزنك والحديد والنحاس الموجودة في السمسم تدعم وظائف الجهاز المناعي.
مصدر للطاقة والبروتين:
يوفر طاقة ويدعم بناء الأنسجة بفضل البروتينات والدهون الصحية.
مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة:
يحارب الجذور الحرة ويقلل خطر الأمراض المزمنة