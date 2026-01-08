قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة .. مقتل شخصين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية يوتا
ليلى كانينغهام.. أول مسلمة من أصول مصرية تقترب من سباق عمدة لندن
سعر الدولار في البنوك اليوم
حكم الاحتفاء بذكرى السيدة زينب.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء في جولة تفقدية لمستشفيات القاهرة والجيزة اليوم
ديربي مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-1-2026 والقنوات الناقلة
دبلوماسي أمريكي سابق: الرئيس المؤقت لفنزويلا يواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الخميس
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
رنا عصمت

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الزبادى بالسمسم للاطفال.

استشارى اطفال : السمسم المطحون لبناء عضلات طفلك

 

فوائد الزبادي بالسمسم:

صحة العظام: 

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يقوي العظام ويقي من الهشاشة ويحمي من تشنجات العضلات.

الجهاز الهضمي:

 الزبادي يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة)، والسمسم غني بالألياف، مما يحسن الهضم ويقي من الإمساك.

صحة القلب: 

يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على دهون صحية ومضادات أكسدة.

زيادة الوزن:

 خيار ممتاز لزيادة الوزن الصحي، خاصة عند استخدام الزبادي كامل الدسم، لوجود سعرات حرارية ودهون صحية وبروتينات.

مناعة قوية: 

الزنك والحديد والنحاس الموجودة في السمسم تدعم وظائف الجهاز المناعي.

مصدر للطاقة والبروتين: 

يوفر طاقة ويدعم بناء الأنسجة بفضل البروتينات والدهون الصحية.

مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة: 

يحارب الجذور الحرة ويقلل خطر الأمراض المزمنة

فوائد الزبادى بالسمسم للاطفال الزبادى بالسمسم السمسم الزبادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أرشيفية

شك في خيانتها.. الأجهزة الأمنية تكشف ماذا حدث مع بلوجر المرج بتطبيق بيجو

ترشيحاتنا

أشرف غراب

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

اسواق المال العربية

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

بالصور

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد