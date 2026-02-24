قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الجامع الأزهر: الإلحاد ميلٌ عن الفطرة وعدول عن الحق وإنكارٌ للصانع وأسمائه ورسله

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر
أحمد سعيد

عقد الجامع الأزهر، مساء اليوم الثلاثاء، ملتقى الأزهر عقب صلاة التراويح، في الليلة السابعة من شهر رمضان لعام 1447هـ، بعنوان «الإلحاد وخطورته على شباب الأمة»، بحضور د. خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، ود. كرم عبد الستار، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، وأداره عمرو شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، وسط حضور من رواد الجامع وطلابه.

ملتقى الجامع الأزهر: إنكار وجود الخالق خطر على شباب الأمة

وأكد د. خالد عبد العال أن قضية الإلحاد من القضايا الخطيرة التي تمس عقول الشباب، خاصة في ظل سرعة انتشارها عبر وسائل الاتصال الحديثة، مبينًا أن الإلحاد في حقيقته ميل وعدول عن الحق، وقد توعد الله الملحدين في آياته، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾.
 


وبيَّن أن إنكار وجود الخالق أمر يدعو إلى العجب، إذ إن مشركي العرب –على شركهم– كانوا يقرون بوجود الله خالقًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، بينما وُجد في هذا العصر من ينكر وجود الخالق بالكلية. وأرجع بعض أسباب الإلحاد إلى أزمات نفسية أو ظروف قاسية مر بها بعض الشباب، أو ظنِّهم أن الدين يقيد حريتهم، أو رغبة بعضهم في تحصيل مكاسب مادية، مؤكدًا أن هذه الدوافع لا تنهض حجة لإنكار الخالق، وأن النظر في الكون وما فيه من إتقان وصنع محكم يدل دلالة قاطعة على وجود الله، كما في قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ملتقى الجامع الأزهر يدعو إلى تحصين الشباب بالعلم الشرعي وربطهم بالقرآن والسنة 

من جانبه، أكد د. كرم عبد الستار أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية عظيمة هي عبادته وحده لا شريك له، ومن فضله أن منَّ عليه بالعقل الرصين والفطرة السليمة، وأيده بالرسل الذين يبينون له مراد الله منه، موضحًا أن معرفة الله فطرة فطر الله الناس عليها، لا يحيد عنها إلا جاهل أو غافل أو متغافل، مشيرًا إلى أن الإلحاد في أصل معناه اللغوي يدل على الميل والجور والطغيان عن الصراط المستقيم، وأنه في اصطلاح أصحابه يقوم على إنكار وجود الصانع سبحانه وتعالى، وإنكار أسمائه وصفاته وأفعاله، بل وإنكار النبوات والغيبيات التي جاءت بها الرسل.

وبيَّن أن هذه الفكرة قديمة في بعض الحضارات، وبرزت بقوة في أوروبا في العصور الوسطى نتيجة اضطراب الخطاب الديني هناك ومصادمته للعلم ومنع التعليم، مما ولَّد رد فعل تمثل في الثورة على الدين بزعم تعارضه مع العقل، مؤكدًا أن الإسلام على النقيض من ذلك دين العلم والنظر والتفكر، وأن أول ما نزل من القرآن دعوة صريحة إلى القراءة والتعلم، فلا تعارض في الإسلام بين صحيح الدين وصريح العقل.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية تحصين الشباب بالعلم الشرعي الرصين، وربطهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وبناء وعي متوازن يجمع بين الإيمان والعقل، حمايةً لهم من الوقوع في شبهات فكرية تمس أصول العقيدة وتزعزع الثوابت.

ملتقى الجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر الإلحاد وخطورته الإلحاد وخطورته على شباب الأمة

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

الطفل محمد

أم طفل العلمين المختفي في البحر: والده اصطحبه في فسحة.. وذهب للعب مع أصدقائه ولم يعد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مواصلة ضخ السلع بمنفذ «مستقبل مصر» لتلبية احتياجات المواطنين

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تشارك في جلسة استماع بالبرلمان لمناقشة تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

بالصور

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

