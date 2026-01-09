وصول جثمان الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة إلى مسقط رأسه بأسيوط

وصل جثمان الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد إلى مسقط رأسه بمحافظة أسيوط عقب صلاة الجمعة.

ولقى الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، مصرعه وأصيب سائقه في حادث انقلاب سيارته التى كانت تقله على أحد الطرق السريعة وذلك بمنطقة الكيلو ٨٠ بطريق الداخلة - الخارجة.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادى الجديد، تلقي بلاغا من ادارة النجدة يفيد انقلاب سيارة دوبل كابية خاصة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بطريق الداخلة - الخارجة ونتج عن الحادث مصرع ياسر محمود سيد 51 عاما، رئيس مركز الداخلة وأصيب عادل حسن عبد الرحمن 46 عاما، سائق السيارة مقيم بموط.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لاستخراج جثمان رئيس مركز الداخلة من أسفل السيارة، وجرى نقل السائق المصاب الى مستشفي الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعة.