بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
للملاك والمستأجرين.. 4مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
صراع الموارد الطبيعية.. حلف الناتو يدرس تعزيز وجوده في القطب الشمالي
ساندي: ألبومى الجديد سكوت تجربة فنية للكبار فقط
مي عمر تطرح بوستر مسلسل الست موناليزا استعدادًا لرمضان
فن وثقافة

ساندي: ألبومى الجديد سكوت تجربة فنية للكبار فقط

الفنانة ساندي
الفنانة ساندي
أوركيد سامي

كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، معلنةً عن مفاجآت خاصة تتعلق بمحتوى الألبوم وطبيعته الفنية.


وأكدت ساندي أن ألبوم «سكوت» يضم مجموعة من الأغنيات التي تعبّر عن تجاربها الشخصية في الحياة، مشيرةً إلى أنه ألبوم مختلف وغير تجاري، ومصنّف تحت لافتة «للكبار فقط».


وكتبت ساندي معلّقة على البوستر:
«ألبوم سكوت تجربة مختلفة ليها معاني كبيرة بالنسبالي، هو مجموعة أغاني فيها تجارب شخصية ليا، وألبوم مش تجاري خالص».


وأضافت أنها تخوض من خلال الألبوم تجربة فنية غير مسبوقة في الوطن العربي، موضحةً: «الألبوم ده هو أول ألبوم في الوطن العربي يتصوّر بطريقة Anime Music Videos في الشرق الأوسط كله، ومفيش فنان عربي عمل ده قبلي».


كما كشفت ساندي أنها تولّت بنفسها كتابة الفكرة وإخراجها، وتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وهو ما ساعدها على تحقيق الفكرة بعد محاولات طويلة لتنفيذها بالرسم التقليدي frame by frame.


واختتمت حديثها مؤكدةً فخرها بالتجربة قائلة: «أنا بحب الألبوم ده ومبسوطة إني عملته حتى لو أنا بس اللي هسمعه… سكوت قريباً للكبار فقط».
ويترقب جمهور ساندي طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة، وسط فضول كبير حول هذه التجربة العربية الجديدة والمختلفة.

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

الأم
الأم
الأم

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

