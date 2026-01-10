قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا .. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من مدينة دنيبروبيتروفسك

محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من مدينة دنيبروبيتروفسك عقب انفجارات شهدتها المدينة.

ومنذ قليل ؛ أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات قوية في كييف وسط دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

كما  شنت روسيا هجمات على البنية التحتية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات على العاصمة كييف، ما أسفر عن انفجارات وحرائق، هذا ما أفاد به حاكم لفيف، مكسيم كوزيتسكي، ورئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

وأضاف كليتشكو أن حرائق اندلعت في ثلاثة أحياء، وأن الطائرات المسيرة أصابت مبانٍ.

