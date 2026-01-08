تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال

علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج إحدى الشركات يأتي في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لتلك الدفعات.

وقال محفوظ رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الألبان المشار لها تباع في المحال والصيدليات ".

وتابع محفوظ رمزي :" هيئة سلامة الغذاء اتخذت إجراء احترازيا استباقيا "، مضيفا:" لبن الأطفال لا يوجد به بكتريا".

ولفت محفوظ رمزي :" في هولندا تم اكتشاف منتج لبن به مادة لا تتأثر بالحرارة والغليان وقد تؤدي إلى غثيان وقيء عند الأطفال وهذا نوع من أنواع التسمم".

وتابع محفوظ رمزي:"، :" مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات استباقية تجاه بعض تشغيلات الالبان لإحدى الشركات لحماية الأطفال وباقي التشغيلات المتواجدة في الأسواق سليمة ولا مشكلة فيها ".