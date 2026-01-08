قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال

لبن الأطفال
لبن الأطفال
هاني حسين

علق الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج إحدى الشركات يأتي في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لتلك الدفعات.

وقال محفوظ رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الألبان المشار لها تباع في المحال والصيدليات ".

وتابع محفوظ رمزي :" هيئة سلامة الغذاء اتخذت إجراء احترازيا استباقيا "، مضيفا:" لبن الأطفال لا يوجد به بكتريا".

ولفت محفوظ رمزي :" في هولندا تم اكتشاف منتج لبن به مادة لا تتأثر بالحرارة والغليان وقد تؤدي إلى غثيان وقيء عند الأطفال وهذا نوع من أنواع التسمم".

وتابع محفوظ رمزي:"، :" مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات استباقية تجاه بعض تشغيلات الالبان لإحدى الشركات لحماية الأطفال وباقي التشغيلات المتواجدة في الأسواق سليمة ولا مشكلة فيها ".

الأطفال لبن الأطفال اخبار التوك شو مصر سلامة الغذء

