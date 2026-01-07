شعبة الأدوية: سحب ألبان شركة معينة إجراء احترازي.. وجميع منتجات حليب الأطفال جيدة

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله مصر يأتي في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لتلك الدفعات.

وقال عوف في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور ”: " في إنجلترا تم اكتشاف منتج لبن به مادة لا تتأثر بالحرارة والغليان وقد تؤدي إلى غثيان وقيء عند الأطفال وهذا نوع من أنواع التسمم ".

وتابع : " الشركة المنتجة لهذا النوع من اللبن نفسها اتخذت قرارا بسحب المنتج من الأسواق من كل دول أوروبا ".

وأكمل علي عوف: " المنتج الذي سحبته الشركة من أسواق أوروبا لم يتم تسجيله في مصر ولم يدخل مصر من قبل".

ولفت عوف : " الشركة خاطبت هيئة سلامة الغذاء في مصر بأن هناك لبن أطفال آخر يتم تداوله في مصر، وطلبت سحب ووقف تداول هذا اللبن كإجراء احترازي "، مضيفا:" لبن الشركة المتواجد في السوق المصري لم يحدث به أي مشاكل وجميع ألبان الأطفال في مصر جيدة".