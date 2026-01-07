قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شعبة الأدوية: سحب ألبان شركة معينة إجراء احترازي.. وجميع منتجات حليب الأطفال جيدة

لبن
لبن
هاني حسين

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله مصر يأتي في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لتلك الدفعات.

وقال عوف في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور ”: " في إنجلترا تم اكتشاف منتج لبن به مادة لا تتأثر بالحرارة والغليان وقد تؤدي إلى غثيان وقيء عند الأطفال وهذا نوع من أنواع التسمم ".

وتابع : " الشركة المنتجة لهذا النوع من اللبن نفسها اتخذت قرارا بسحب المنتج من الأسواق من كل دول أوروبا ".

وأكمل علي عوف: " المنتج الذي سحبته الشركة من أسواق أوروبا لم يتم تسجيله في مصر ولم يدخل مصر من قبل".

ولفت عوف : " الشركة خاطبت هيئة سلامة الغذاء  في مصر بأن هناك لبن أطفال آخر يتم تداوله في مصر، وطلبت سحب ووقف تداول هذا اللبن كإجراء احترازي "، مضيفا:" لبن الشركة المتواجد في السوق المصري لم يحدث به أي مشاكل وجميع ألبان الأطفال في مصر جيدة".

الأدوية لبن الأطفال اخبار التوك شو مصر لبن

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

