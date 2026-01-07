تحذير صحي.. سلامة الغذاء تسحب دفعات محددة من نوع تجاري لحليب الأطفال

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله مصر وذلك في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من الشركة يفيد بتنفيذ سحب طوعي احترازي لتلك الدفعات.



المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي تشمل Nan Comfort 1 رقم التشغيل 51510346AC كمية المباعة 9,88410 عبوة تاريخ الإنتاج 31/05/2025 وتاريخ الانتهاء 30/11/2026. كما تشمل Nan OptiPro 1 رقم التشغيل 51370346AA كمية المباعة 38,160 عبوة تاريخ الإنتاج 17/05/2025 وتاريخ الانتهاء 17/05/2027، وNan OptiPro 1 رقم التشغيل 52650346AA كمية المباعة 16,092 عبوة تاريخ الإنتاج 28/09/2025 وتاريخ الانتهاء 28/09/2027، وNan OptiPro 1 رقم التشغيل 51460346AB كمية المباعة 10,944 عبوة تاريخ الإنتاج 26/05/2025 وتاريخ الانتهاء 26/05/2027، وNan OptiPro 1 رقم التشغيل 51460346AA كمية المباعة 124,608 عبوة تاريخ الإنتاج 26/05/2025 وتاريخ الانتهاء 26/05/2027.



وجاء سبب السحب الاحترازي نتيجة رصد وجود آثار لمادة Cereulide الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus في أحد المكونات الأولية وهو زيت حمض الأراكيدونيك ARA المستخدم في التصنيع وهذه المادة قد تؤدي في حال التعرض لها إلى الغثيان والقيء الشديد خاصة لدى الأطفال.



وقد قامت الهيئة بتنفيذ سحب احترازي فوري للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026 ومتابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله كما ألزمت الموردين والموزعين بالوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات الواردة أعلاه.



ودعت الهيئة جميع أولياء الأمور والمستهلكين إلى ضرورة التحقق من أرقام التشغيلات على العبوة وفي حال تطابق بيانات المنتج يُوصى بالتوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.



وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي استباقي في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين لا سيما الأطفال مع متابعة دقيقة لضمان تنفيذ السحب على جميع المستويات