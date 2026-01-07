672 مليون دولار.. الفراولة المجمدة تقفز بصادرات الغذاء المصرية خلال 11 شهرا

كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تصدر الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بعدما سجلت صادراتها نحو 672 مليون دولار، مقارنة بنحو 370 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.



وأوضح التقرير الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن صادرات الفراولة المجمدة حققت معدل نمو قياسي بلغ 81%، وبقيمة زيادة قدرها 302 مليون دولار، وهو أعلى معدل نمو بين السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة محل التحليل.



سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026 أدوات الدين تتصدر رهانات الأجانب على الاستثمار في مصر خلال 2026

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوي يعكس التوسع الكبير في الطلب على الفراولة المجمدة المصرية داخل الأسواق الأوروبية والأمريكية، واعتماد المنتج المصري كمورد رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد التقرير أن التزام المصانع المصرية بالمعايير الأوروبية والأمريكية الخاصة بسلامة الغذاء كان عاملاً حاسمًا في زيادة نفاذ الفراولة المجمدة إلى تلك الأسواق المتقدمة.

ولفت التقرير إلى أن تطوير منظومة الزراعة والتجميد، إلى جانب التوسع في الطاقات الإنتاجية، ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للفراولة المصرية مقارنة بالمنتجات المنافسة.



وشدد التقرير على أن الفراولة المجمدة باتت من السلع الاستراتيجية الداعمة لقيمة الصادرات الغذائية المصرية، في إطار توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصنعة.