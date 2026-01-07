قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم

وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملاً لمنظومات صرف الألبان الصناعية، من خلال تحديث ضوابط صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وميكنة المنافذ، وتعزيز الإتاحة للأطفال.

‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى ميكنة 1,235 منفذًا لصرف الألبان الصناعية على مستوى 27 محافظة.

توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم

‎ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم، إضافة إلى توفير 81,192 علبة ألبان علاجية من خلال 58 مركزًا علاجيًا، فضلاً عن تقديم دعم للأطفال في قطاع غزة بلغ 500 ألف علبة لبن أطفال.

‎وأكدت الدكتورة رشا خضر أن القطاع واصل خلال عام 2025 تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي استهدفت تعزيز الإتاحة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية.

‎وأشارت إلى ميكنة جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القاهرة بإجمالي 150 منشأة، إلى جانب تنفيذ خطة مرحلية تستهدف ميكنة 1,395 منشأة على ثلاث مراحل خلال عامي 2026 و2027، تشمل منشآت مبادرة “حياة كريمة” والمنشآت المعتمدة وعددًا من المحافظات ذات الأولوية، بما يدعم توحيد البيانات وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة  والسكان في بناء منظومة رعاية صحية أولية قوية ومتكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل العبء عن المرضى.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

المنتخب المصري

ناقد رياضي يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار

الزوجات

30 % من الزوجات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يعلن مفاجأة

المتحف المصري الكبير

هزاع: افتتاح المتحف الكبير وتطوير البنية التحتية يدفعان لنمو السياحة في 2026

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

