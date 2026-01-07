قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فيها مادة سامة.. أسماء وأرقام عبوات لبن الأطفال بعد قرار سحبها

سحب عبوات حليب نستله للأطفال
سحب عبوات حليب نستله للأطفال
رشا عوني

خطوة كبيرة اتخذتها شركة نستلة خلال الساعات الماضية بعد قرارها بسحب عبوات حليب الأطفال من نستله، بعد رصد مواد سامة تضر الأطفال، وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها الكامل على سلامة وصحة المستهلكين، وبخاصة فئة الأطفال الرضع.

سبب سحب حليب نستلة 


وأرجعت الهيئة قرار السحب إلى رصد آثار لمادة “Cereulide” الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus، وذلك فى أحد المكونات الأولية المستخدمة فى التصنيع، وهو زيت حمض الأراكيدونيك (ARA)، مشيرة إلى أن هذه المادة قد تؤدى – فى حال التعرض لها – إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

سلامة الغذاء تسحب حليب نستله للأطفال

صباح اليوم أصدرت هيئة سلامة الغذاء بياناً رسمياً نفت فيه وجود عدم وجود هذه المنتجات في مصر، أكدت الهيئة أن المنتج المشار إليه غير مسجل لديها، ولم يُمنح أي تراخيص للاستيراد أو التداول، وأنه غير متداول في الأسواق المصرية على الإطلاق .

بيان هام من سلامة الغذاء يحسم الجدل حول تحذيرات دولية من حليب الأطفال في مصر
سحب عبوات حليب نستله

 

سحب احترازي لدفعات من حليب نستلة للأطفال بالسوق المصري

وبعد حوالي 12 ساعة أصدرت الهيئة بياناً آخر، أعلنت فيه تنفيذ سحب احترازى فورى لعدد محدود من دفعات بعض منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، وذلك فى ضوء إخطار رسمى تلقته الهيئة من شركة نستله مصر بشأن تنفيذ سحب طوعى احترازى لهذه التشغيلات.

أسماء وأرقام عبوات حليب نسلته المقرر سحبها

ونشرت هيئة سلامة الغذاء هذه الدفعات بالتفصيل، بما في ذلك أرقام التشغيلات وكميات العبوات المباعة وتواريخ الإنتاج والانتهاء ، وهي كالآتي : 

Nan Comfort 1

رقم التشغيل: 51510346AC – تاريخ الإنتاج: 31/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 30/11/2026 – الكمية: 9,884 عبوة.

Nan OptiPro 1

رقم التشغيل: 51370346AA – تاريخ الإنتاج: 17/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 17/05/2027 – الكمية: 38,160 عبوة.

رقم التشغيل: 52650346AA – تاريخ الإنتاج: 28/09/2025 – تاريخ الانتهاء: 28/09/2027 – الكمية: 16,092 عبوة.

رقم التشغيل: 51460346AB – تاريخ الإنتاج: 26/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 26/05/2027 – الكمية: 10,944 عبوة.

رقم التشغيل: 51460346AA – تاريخ الإنتاج: 26/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 26/05/2027 – الكمية: 124,608 عبوة.

اللبن فيه سم قاتل
حليب نستله

إجراء فوري والسحب في نفس اليوم

وأكدت الهيئة في بيانها الأخير أنها اتخذت إجراءات فورية، شملت بدء تنفيذ السحب اعتبارًا من اليوم نفسه، بالتنسيق الكامل مع شركة نستله مصر، وإلزام جميع الموردين والموزعين بوقف تداول الدفعات المعنية فورًا

وأكدت الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، من بينها: تنفيذ السحب الاحترازى اعتبارًا من 7 يناير 2026، متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـ الوقف الفورى لتداول المنتجات التى تحمل أرقام التشغيلات المشار إليها.

ضرورة التحقق من رقم حليب نستلة على العبوة


ودعت الهيئة المستهلكين إلى التحقق من أرقام التشغيلات المدونة على العبوة، والتوقف فورًا عن استخدام المنتج فى حال تطابق البيانات، والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن هذا الإجراء يأتى احترازيًا واستباقيًا فى إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال

سحب عبوت حليب نستله عبوات حليب نستله اضرار الحليب الصناعي سعر الحليب الصناعي سعر لبن الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

عمر هشام

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. الاتحاد المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

"الوطنية للإعلام":

الوطنية للإعلام: وثائقي إذاعي احتفاء بالإعلامي الكبير صبري سلامة

تواضروس الثاني

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ قداسة البابا بالكاتدرائية|صور

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد