فيها مادة سامة.. أسماء وأرقام عبوات لبن الأطفال بعد قرار سحبها

خطوة كبيرة اتخذتها شركة نستلة خلال الساعات الماضية بعد قرارها بسحب عبوات حليب الأطفال من نستله، بعد رصد مواد سامة تضر الأطفال، وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها الكامل على سلامة وصحة المستهلكين، وبخاصة فئة الأطفال الرضع.

سبب سحب حليب نستلة



وأرجعت الهيئة قرار السحب إلى رصد آثار لمادة “Cereulide” الناتجة عن بكتيريا Bacillus cereus، وذلك فى أحد المكونات الأولية المستخدمة فى التصنيع، وهو زيت حمض الأراكيدونيك (ARA)، مشيرة إلى أن هذه المادة قد تؤدى – فى حال التعرض لها – إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

سلامة الغذاء تسحب حليب نستله للأطفال

صباح اليوم أصدرت هيئة سلامة الغذاء بياناً رسمياً نفت فيه وجود عدم وجود هذه المنتجات في مصر، أكدت الهيئة أن المنتج المشار إليه غير مسجل لديها، ولم يُمنح أي تراخيص للاستيراد أو التداول، وأنه غير متداول في الأسواق المصرية على الإطلاق .

سحب عبوات حليب نستله

سحب احترازي لدفعات من حليب نستلة للأطفال بالسوق المصري

وبعد حوالي 12 ساعة أصدرت الهيئة بياناً آخر، أعلنت فيه تنفيذ سحب احترازى فورى لعدد محدود من دفعات بعض منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، وذلك فى ضوء إخطار رسمى تلقته الهيئة من شركة نستله مصر بشأن تنفيذ سحب طوعى احترازى لهذه التشغيلات.

أسماء وأرقام عبوات حليب نسلته المقرر سحبها

ونشرت هيئة سلامة الغذاء هذه الدفعات بالتفصيل، بما في ذلك أرقام التشغيلات وكميات العبوات المباعة وتواريخ الإنتاج والانتهاء ، وهي كالآتي :

Nan Comfort 1

رقم التشغيل: 51510346AC – تاريخ الإنتاج: 31/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 30/11/2026 – الكمية: 9,884 عبوة.

Nan OptiPro 1

رقم التشغيل: 51370346AA – تاريخ الإنتاج: 17/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 17/05/2027 – الكمية: 38,160 عبوة.

رقم التشغيل: 52650346AA – تاريخ الإنتاج: 28/09/2025 – تاريخ الانتهاء: 28/09/2027 – الكمية: 16,092 عبوة.

رقم التشغيل: 51460346AB – تاريخ الإنتاج: 26/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 26/05/2027 – الكمية: 10,944 عبوة.

رقم التشغيل: 51460346AA – تاريخ الإنتاج: 26/05/2025 – تاريخ الانتهاء: 26/05/2027 – الكمية: 124,608 عبوة.

حليب نستله

إجراء فوري والسحب في نفس اليوم

وأكدت الهيئة في بيانها الأخير أنها اتخذت إجراءات فورية، شملت بدء تنفيذ السحب اعتبارًا من اليوم نفسه، بالتنسيق الكامل مع شركة نستله مصر، وإلزام جميع الموردين والموزعين بوقف تداول الدفعات المعنية فورًا

وأكدت الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، من بينها: تنفيذ السحب الاحترازى اعتبارًا من 7 يناير 2026، متابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـ الوقف الفورى لتداول المنتجات التى تحمل أرقام التشغيلات المشار إليها.

ضرورة التحقق من رقم حليب نستلة على العبوة



ودعت الهيئة المستهلكين إلى التحقق من أرقام التشغيلات المدونة على العبوة، والتوقف فورًا عن استخدام المنتج فى حال تطابق البيانات، والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن هذا الإجراء يأتى احترازيًا واستباقيًا فى إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال