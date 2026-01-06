سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية



أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن منتج حليب الأطفال الذي أعلنت شركة «نستله» سحب كميات محددة منه في عدد من الدول الأوروبية، بدعوى احتمال تلوثه بمادة سامة، غير مسجل لدى الهيئة وغير متداول بالأسواق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن المنتج المشار إليه غير مدرج بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يحصل على أي تراخيص للاستيراد أو التداول داخل جمهورية مصر العربية، مشددة على أنه لا يوجد بالسوق المحلي.



وشددت الهيئة على أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، خاصة تلك الموجهة للأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.

وأكدت الهيئة استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، مع تجديد التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وحماية المستهلك وضمان تداول غذاء آمن داخل الأسواق المصرية.