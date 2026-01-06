قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض
أفاتار فاير آند آش يحقق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر عالميًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
اقتصاد

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم


أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن منتج حليب الأطفال الذي أعلنت شركة «نستله» سحب كميات محددة منه في عدد من الدول الأوروبية، بدعوى احتمال تلوثه بمادة سامة، غير مسجل لدى الهيئة وغير متداول بالأسواق المصرية.
وأوضحت الهيئة أن المنتج المشار إليه غير مدرج بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يحصل على أي تراخيص للاستيراد أو التداول داخل جمهورية مصر العربية، مشددة على أنه لا يوجد بالسوق المحلي.


وشددت الهيئة على أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، خاصة تلك الموجهة للأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.
وأكدت الهيئة استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، مع تجديد التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وحماية المستهلك وضمان تداول غذاء آمن داخل الأسواق المصرية.

