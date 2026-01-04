سلامة الغذاء: 220 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية والسودان أبرز الدول المستوردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 49 لعام 2025، عن الفترة من 27 ديسمبر 2025 حتى 2 يناير 2026، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لكافة أنشطة الهيئة الرقابية والتنفيذية، في إطار دورها المحوري في إحكام الرقابة على منظومة الغذاء وحماية صحة المستهلك وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.

وأوضح التقرير أنه في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 زيارة معاينة استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وأسفرت عن تسجيل 15 منشأة غذائية جديدة خلال الأسبوع.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 54 زيارة فحص وتفتيش، تم خلالها تسجيل 7 منشآت، منها 6 محطات تعبئة ومورد أولي واحد، كما أصدرت الإدارة 2521 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1393 شركة.

وبحسب تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع 6341 رسالة غذائية، بإجمالي كمية تقدر بنحو 220 ألف طن، صادرة عن 1369 شركة مصدرة، شملت نحو 652 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، وخضراوات ودرنات، ومحضرات من الخضر والفاكهة، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب، إلى جانب منتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع بإجمالي 11 ألف طن، تلتها الفاصوليا بأنواعها بكمية 9 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة بكمية 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 39 صنفًا بكمية إجمالية بلغت 40 ألف طن.

كما تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 9 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل عدد أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 86 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على 165 دولة مستوردة، جاءت في مقدمتها السعودية والسودان وروسيا والإمارات وليبيا. وعلى مستوى المنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول بإجمالي 1419 رسالة غذائية، يليه ميناء سفاجا بعدد 1086 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 764 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1180 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع، وفقًا للآلية المعتمدة.

وفيما يخص الواردات، استقبلت البلاد 2113 رسالة غذائية بكمية تقدر بنحو 510 آلاف طن، مستوردة من قبل 783 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها رومانيا وبلغاريا وأوكرانيا والولايات المتحدة، من بين 115 دولة صدّرت منتجات غذائية للسوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ461 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ312 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1338 رسالة غذائية تحت التحفظ إفراجًا مؤقتًا، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 575 رسالة. كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 9 رسائل تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ130 مستوردًا خلال نفس الفترة.

وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية زيارات تفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، كما نفذت 107 زيارات تفتيشية على منشآت المخابز شملت 70 مخبزًا بلديًا و16 مخبزًا سياحيًا و21 مخبزًا أفرنجيًا.

كما نفذت الإدارة 43 مأمورية رقابية على منشآت تخزينية بعدد كبير من المحافظات، وارتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1529 مخزنًا.

وفي إطار الرقابة على الرسائل الواردة، نفذت الهيئة 100 مأمورية تحفظ شملت المرور على 142 منشأة غذائية، وتم التحفظ على 253 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 21 رسالة مرفوضة معمليًا، كما أعادت الهيئة تصدير 3 رسائل مرفوضة حفاظًا على السعة التخزينية بالموانئ.

واستقبلت الهيئة خلال الأسبوع 102 شكوى واردة من جهات مختلفة، وتم التعامل مع عدد منها، فيما يجري فحص باقي الشكاوى. كما نفذ مفتشو خدمة المواطنين حملات رقابية على 172 منشأة غذائية بعدة محافظات، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المخالفين.

وفيما يخص السلاسل التجارية، تم تنفيذ 56 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، ليصل إجمالي عدد الفروع المسجلة إلى 2194 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.

كما تم تسجيل 34 منتج مكملات غذائية، وفحص 306 منتجات جديدة، واعتماد 26 شركة، وإصدار 4 شهادات بيع حر. وشهد الأسبوع تسجيل 389 منشأة من المحال العامة، مع إجراء 599 معاينة، واستيفاء 384 منشأة لاشتراطات الهيئة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 70938 منشأة.

وتواصلت الحملات الرقابية المكثفة لفروع الهيئة بمختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، حيث شملت حملات موسعة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة في ختام التقرير استمرار جهودها الرقابية والتوعوية لضمان تداول غذاء آمن وصحي، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تمس سلامة الغذاء دعمًا لمنظومة الحماية الصحية للمستهلك المصري.