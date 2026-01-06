رئيس سلامة الغذاء يبحث مع وفد جنوب أفريقيا دعم نفاذ الصادرات للأسواق الأفريقية

بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع وفد من سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة، برئاسة تابو سانياتي سكرتير أول السفارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، ودعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية.

وخلال اللقاء، الذي عُقد بمقر الهيئة، تم استعراض آليات تيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية بين الجانبين، بما يسهم في إزالة المعوقات التنظيمية، ورفع تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع معايير السلامة المعتمدة في جنوب أفريقيا والمعايير الدولية.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، دعمًا للتجارة البينية داخل القارة، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الاقتصادي الأفريقي.

من جانبه، أعرب تابو سانياتي عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مؤكدًا اهتمام جنوب أفريقيا بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع الجانب المصري، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتبادل السلع الغذائية والزراعية بين البلدين.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم الصادرات المصرية، وبناء الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.