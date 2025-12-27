الصحة تُكرِّم الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدورها في حماية المواطن ودعم المنظومة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانًا، بشأن تكريمها خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان لتكريم النماذج المتميزة في المنظومة الصحية لعام 2025، والتي أقيمت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة.

وأوضح البيان، أن الاحتفالية شهدت تكريم عدد من كوادر الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم المحوري في دعم المنظومة الصحية وحماية صحة المواطن المصري، في تأكيد واضح على المكانة التي باتت تحتلها الهيئة كأحد الركائز الأساسية للأمن الصحي والغذائي في الدولة.

وأشار البيان إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان سلامة الغذاء المتداول، وحماية المستهلك، ودعم منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين مؤشرات الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالغذاء.

وأكدت الهيئة أن عام 2025 شهد جهودًا مكثفة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، من خلال تطوير نظم الرقابة، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير غذاء آمن وعالي الجودة، ويعزز ثقة المستهلك في منظومة الغذاء الوطنية.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة أداء رسالتها الوطنية والتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطن، دعمًا لرؤية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة يكون الغذاء الآمن أحد أعمدتها الرئيسية.