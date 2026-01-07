منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورجان أورتاجوس تربطها علاقة غرامية برجل الأعمال اللبناني وأشهر مصرفي في البلاد أنطون الصحناوي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هذه المعلومات، مشيرة إلى أن أورتاجوس انفصلت عن زوجها جوناثان وينبرجر في نوفمبر الماضي، وفقا لوثائق رسمية مقدمة ضمن إجراءات الطلاق الجارية بين الطرفين.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن أورتاجوس، البالغة من العمر 43 عاما والمعروفة بحضورها الإعلامي ومواقفها المتشددة في السياسة الخارجية، بدأت بعد الانفصال علاقة مع الصحناوي، البالغ من العمر 53 عاما، والذي يترأس عددا من البنوك في لبنان وقبرص والأردن وموناكو.

وقال مصدر مقرب من أورتاجوس للصحيفة إن العلاقة بدأت بعد الانفصال الرسمي، مؤكدا أنه جرى الإفصاح عنها عبر القنوات الرسمية وبما يتوافق مع جميع القوانين والأنظمة الحكومية المعمول بها.

وأورتاجوس، التي فازت بمسابقة جمال في سن المراهقة وتشغل منصب ضابط احتياط نشط في البحرية الأمريكية، شغلت منصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية خلال الولاية الأولى لترامب، وبرزت حينها بانتقاداتها لإيران والصين ومعارضي سياسة "أمريكا أولا".

وفي الولاية الثانية، كلفت بمساعدة المبعوث ستيف ويتكوف في التوسط لاتفاق سلام بين حماس وإسرائيل، قبل أن تنتقل لاحقا إلى مهامها في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال الصيف.

وكانت أورتاغوس قد تزوجت وينبرغر، البالغ من العمر 49 عاما، في مايو 2013.

ولا تزال تصفه حتى اليوم بأنه زوجها وأفضل أصدقائها على صفحتها الشخصية في موقعها الإلكتروني.

تأكد الانفصال بعدما تقدم وينبرجر بطلب طلاق في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، حيث كان الزوجان يعيشان في منزل تبلغ قيمته نحو 2.25 مليون دولار برفقة ابنتهما الصغيرة ادينا وكلبهما أوزي.

وذكرت عريضة الطلاق المقدمة في الرابع من نوفمبر أن تاريخ الانفصال هو تاريخ تقديم الطلب، وعزت السبب إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينها.

وأوضح مصدر مقرب من أورتاغوس أن هذا التاريخ يعكس قرار وينبرغر بالمضي قدما في الطلاق، وليس بالضرورة تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية التي استمرت 12 عاما، مشيرا إلى أن الانفصال الفعلي وقع قبل ذلك بمدة.

وظهرت أولى الإشارات العلنية إلى العلاقة مع صحناوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول صورة لإيصال شراء مجوهرات يحمل اسميهما معا.

ويعود تاريخ الإيصال إلى 13 ديسمبر من العام الماضي، ويتضمن شراء قلادتين من الألماس والبلاتين بقيمة آلاف الدولارات من متجر "تيفاني اند كو" الرئيسي في مانهاتن.