إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على مرج سيع بين المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله

أصيب فلسطينيان اليوم /الأربعاء/، في هجوم للمستوطنين على مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر فلسطينية -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن عشرات المستوطنين، هاجموا مرج سيع، وحاولوا الاعتداء على سيدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين، أقدم خلالها المستوطنون على دعس شاب من قرية المغيّر، وصفت إصابته بالطفيفة.



وأضافت المصادر، أن مستوطنا طعن رجلا مسنا من قرية أبو فلاح في رأسه ويده.

وفي نفس السياق، داهمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة صناعية عند مدخل بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعا للحديد، وشرعت بإخلاء محتوياته تمهيدا لهدمه، إذ يعد المصنع من المنشآت الصناعية المتقدمة، وقد أُقيم بكلفة تُقدّر بملايين الشواقل، ويشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات.

