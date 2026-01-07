العملات الرقمية تتراجع و"بيتكوين" دون مستوى 93 ألف دولار

تراجعت غالبية أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم /الأربعاء/، في ظل أجواء من الحذر تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية، الأمر الذي حد من الإقبال على الأصول عالية المخاطر ودفع بيتكوين للتراجع دون مستوى 93 ألف دولار.



وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 1.1% لتسجل 92,543.7 دولار، بعد تعاف محدود في الجلسة السابقة، فيما ظلت التداولات ضمن نطاق ضيق منذ بداية العام.



وتحركت أسعار العملات الرقمية الأخرى في نطاق محدود، مع استمرار ضعف شهية المخاطرة، حيث ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.4% إلى 3,252.96 دولار، فيما تراجعت عملة XRP بنحو 5%.



كما انخفضت سولانا بنسبة 0.2% وكاردانو بنسبة 2.7%، ومن بين العملات الرقمية ذات الطابع الساخر، تراجعت دوجكوين بنسبة 1.9%، وانخفضت عملة TRUMP بنسبة 1.6%.



وجاء هذا الأداء في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، لا سيما مع تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الصين واليابان، وترقب الأسواق لمزيد من التفاصيل بشأن السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا، وهو ما أضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين..



وفي هذا السياق، أعلنت شركة MSCI، أمس أنها لن تمضي قدما في مقترح استبعاد شركات خزينة الأصول الرقمية، مثل Strategy، من مؤشراتها العالمية.. مشيرة إلى أنها ستجري مراجعة أوسع لكيفية التعامل مع الشركات غير التشغيلية ضمن المؤشرات.



وتراجعت أسهم Strategy بنسبة 4.1%، عقب إعلان الشركة عن تسجيل خسائر غير محققة بلغت 17.44 مليار دولار على حيازاتها من الأصول الرقمية خلال الربع الرابع من عام 2025.



وتراجع سهم الشركة بنحو النصف خلال عام 2025، في ظل الانخفاض المطول في أسعار بيتكوين، وتزايد تساؤلات المستثمرين حول جدوى استراتيجيات شراء العملة المشفرة المعتمدة على التمويل بالدين.



ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط استمرار حالة الضبابية في الأسواق العالمية.

