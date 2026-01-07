الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا نيكوسور دانا في مطار باريس

أبرزت قناة Digi24 حبس طائرة رئيس رومانيا نيكوسور دانا في مطار باريس بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وكانت السلطات الفرنسية في وقت لاحق أصدرت قرارا بإغلاق حركة الشاحنات مؤقتا على الحدود مع بلجيكا حتى مساء الأربعاء بسبب الثلج والجليد بحسب ما ذكرت صحيفة Soir.

وكانت وزارة النقل الفرنسي أعلنت في وقت سابق إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في مطار شارل ديجول بباريس صباح الأربعاء بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس.

كما تم إلغاء 40 رحلة أخرى في مطار أورلي.

وكان من المتوقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو لتليفزيون سي نيوز إنه "يأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم".



أفادت وكالة Belga بتعليق خدمة القطارات من بلجيكا إلى هولندا بسبب تساقط الثلوج على خطوط السكك الحديدية في هولندا.