تساقط الثلوج الكثيف يشل حركة المرور والنقل والقطارات في هولندا| شاهد

تسبب تساقط الثلوج الكثيفة، في توقفت وسائل النقل العام في جميع أنحاء هولندا تقريباً لليوم الثاني على التوالي.

واكدت التقارير الرسمية، توقفت حركة الحافلات في مدينة أوتريخت تماماً بسبب سوء الأحوال الجوية: الثلوج والجليد.

وأضافت أنه من المتوقع استئناف حركة القطارات جزئياً وفقاً لجدول مواعيد الشتاء حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن حركة القطارات في منطقة أمستردام مازالت صعبة حالياً.

تابعت: لن تعمل الحافلات في أوتريخت كما لن يتم توفير خدمة الحافلات غداً خلال ساعة الذروة الصباحية من المقرر استئناف خدمات القطارات وفقًا لجدول الشتاء، وهو نسخة مختصرة من الجدول الزمني المعتاد.

وفي منطقة أمستردام، وبسبب تجمد السكك الحديدية، تعمل القطارات بشروط مقيدة، ويعتمد استئناف الخدمة بالكامل على الأحوال الجوية.

ولوحظت مشاكل خطيرة في السفر الجوي: فقد سجل مطار سخيبول في أمستردام انخفاضاً كبيراً في عدد الرحلات الجوية - وتم إلغاء بعض الرحلات المجدولة.

وحث السلطات الركاب والسائقين على متابعة الأـخبار وتأجيل الرحلات أو العمل من المنزل، مع الأخذ في الاعتبار أن الثلوج والجليد قد يستمران لعدة أيام.