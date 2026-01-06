قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
صدمة في معسكر الفراعنة قبل ربع نهائي أمم أفريقيا بسبب إصابة هذا اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي

كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
كوريا الشمالية: تجارب صاروخية تشمل نظام أسلحة صوتية لتعزيز الردع النووي
ملك ريان

أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت أحدث تجاربها الصاروخية باستخدام نظام أسلحة فرط صوتي متطور في أول إطلاق صاروخي لها خلال عام 2026، في خطوة تثير قلق المجتمع الدولي وتصعيدًا في سباق التسلح في شرق آسيا. 

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف شخصيًا على عمليات إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن التجارب تأتي في إطار تقييم القدرات العملياتية العسكرية لسلاح الردع النووي في البلاد.


ووفق ما نقلته الوكالة، فإن النظام الصاروخي الذي تم اختباره يعتمد على تكنولوجيا فرط صوتية عالية السرعة، وهي صواريخ تتحرك بسرعات تفوق سرعة الصوت خمس مرات أو أكثر، ما يجعلها أصعب في اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية المعادية

وأعلنت بيونغ يانغ أن الصواريخ أصابت أهدافًا تبعد 1000 كيلومتر في البحر شرق البلاد، ما يدل على مدى بعيد نسبيًا وقدرات تتجاوز نظم الصواريخ التقليدية.

وأكد كيم جونغ أون أن مثل هذه التجارب تعتبر استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز قوة الردع النووي، مشيرًا إلى “الأزمة الجيوسياسية الأخيرة” والأحداث الدولية المعقدة كأسباب رئيسية وراء هذه المناورة العسكرية. وقد ربط الزعيم الكوري الشمالي ذلك برد فعل على التوترات الدولية، بما في ذلك العمل العسكري الأمريكي الأخير في فنزويلا، الذي وصفته بيونغ يانغ بأنه “اعتداء صارخ على سيادة دولة”، معتبرًا أن ذلك يبرر تعزيز التسلح للدفاع عن البلاد.
 تأتي هذه التجارب في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا، حيث سبق أن أطلقت كوريا الشمالية أيضًا صواريخ باليستية قصيرة المدىباتجاه البحر، وأكدت سيول وطوكيو أن تلك العمليات تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتُهدد الاستقرار الإقليمي.
 

ويرى الخبراء أن بيونغ يانغ تسعى عبر هذه العروض العسكرية إلى إظهار قوتها التقنية وإرسال رسائل سياسية واستراتيجية لكل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خاصة مع قرب المؤتمر الحزبي الرئيسي الذي يُتوقع أن يعقده حزب العمال الكوري، والذي من المرجح أن يشهد إعادة تأكيد السياسات الدفاعية والاستراتيجية النووية للبلاد.

كوريا الشمالية كوريا الشمالية صاروخ النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

توفيت النشاط اليومي

لخبطة المواعيد ووقت الأنشطة اليومية يهدد بمرض خطير

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد