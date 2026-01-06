تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أول زيارة دبلوماسية لوزير الخارجية جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، جاءت الزيارة بدعوة من رئيس أرض الصومال، ونفذت بسرية تامة ووفق ترتيبات أمنية مشددة، بناء على توجيهات الجهات المختصة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن جدعون ساعر وصل إلى هرجيسا على رأس وفد، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع قيادات في الإقليم، لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية.

وأضافت القناة أن الزيارة تأتي في أعقاب ما وصفته باعتراف إسرائيلي باستقلال أرض الصومال، في خطوة قد تعد، في حال تأكيدها رسميًا، أول اعتراف دولي من هذا النوع بالإقليم.

وبحسب التقارير ذاتها، من المنتظر أن تتركز المباحثات على ملفات الأمن والتنسيق السياسي، إضافة إلى بحث فرص تعاون مستقبلي، وسط حديث عن إمكانية السماح لإسرائيل باستخدام مواقع محددة داخل إقليم أرض الصومال لأغراض أمنية محتملة، بما في ذلك إنشاء منشآت عسكرية.