أردوغان: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال غير شرعي ويهدد استقرار القرن الإفريقي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال بأنه "غير شرعي ولا يمكن قبوله".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في إسطنبول، حيث اتهم أردوغان إسرائيل بمحاولة جر منطقة القرن الإفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار. مؤكداً دعم تركيا لوحدة أراضي الصومال ومواجهة "الإرهاب".

وأضاف أردوغان أن تركيا تعتزم إنشاء "ميناء فضائي" في الصومال بموجب الاتفاقيات الموقعة مع مقديشو، كما تخطط للشروع في التنقيب عن الطاقة في البلاد اعتباراً من عام 2026.

وأكد الرئيس التركي: "جرى تحقيق تحسن ملحوظ في الصومال من الناحية الأمنية، رغم محاولات التخريب من قبل من لا يريدون للصومال أن ينهض مجدداً".

من جهته، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره لدعم تركيا وشعبها، قائلا: لا يمكن قبول موقف إسرائيل العدائي ضد وحدة أراضي بلادنا".

وشهدت مدينة إسطنبول اجتماعاً موسعاً بين وفدي البلدين عقب اللقاء الثنائي للرئيسين في قصر دولما بهجة الرئاسي، بمشاركة مسؤولين من الجانبين.