قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو إلى وقف التصعيد فورا وتغليب لغة الحوار في اليمن
وزيرة التضامن: فتح جميع فروع بنك ناصر الخميس المقبل استثنائيًا لصرف معاشات يناير
أونروا: حملة الاحتلال ضد الوكالة ممنهجة وتهدف للقضاء على دورها
رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رفض كبير داخل مجلس الأمن خلال بحث اعتراف الاحتلال بـ«أرض الصومال»

مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد على

عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا تناول اعتراف إسرائيل بـما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة من مسئول أممى أشار إلى تأكيد المجلس مرارا على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ووحدته.

ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خيارى، الأطراف الصومالية إلى الانخراط فى حوار سلمى وبناء.

وقال خياري إن الإعلان الإسرائيلى (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، في26 ديسمبر الجارى) أدى إلى ردود فعل واسعة من المنطقة وخارجها بما فى ذلك من مصر والأردن وجيبوتى والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك من 20 دولة شرق أوسطية وأفريقية برفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال».

وأدلى مندوب الصومال ببيان نيابة عن بلاده وعضوى مجلس الأمن الأفريقيين الآخرين الجزائر وسيراليون بالإضافة إلى غيانا، معربا عن الإدانة القوية لما وصفه بالاعتداء الصارخ من قبل إسرائيل على وحدة الصومال وسلامة أراضيه، «من خلال الاعتراف باستقلال الإقليم الشمالى الغربى من الصومال الذى يُطلق عليه (أرض الصومال) وهو غير قادر قانونيا على الدخول فى أى اتفاق أو تدبير أو اعتراف مع دولة أخرى».

وقال إن مثل هذا الفعل يعد انتهاكا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الأفريقى وأركان القانون الدولى، مشددا على ضرورة رفض هذا الإجراء وإدانته من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ودعاها إلى اتخاذ موقف موحد قائم على المبادئ فى مواجهة ما وصفها بالأفعال غير القانونية.


وأشار إلى «تصريحات بعض المسئولين بشأن النقل الإجبارى وغير الطوعى لفلسطينيين من موطنهم إلى دول أخرى».

وقال إن الدول الأربع التى يتحدث نيابة عنها ترفض بشكل قاطع أى خطوات تهدف إلى تنفيذ هذه الأهداف «بما فى ذلك أى محاولة من إسرائيل لنقل السكان الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم الشمالى الغربى فى الصومال».

وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال» لا يخلق سابقة خطيرة فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدد السفير البريطانى أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال، وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسى، ووحدته، وقال إن المملكة المتحدة لا تعترف باستقلال «أرض الصومال».

وقالت المندوبة الأمريكية لدى المجلس، إن «اجتماعات، مثل اجتماع اليوم، تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما فى ذلك فى الشرق الأوسط والقرن الأفريقي».

وأضافت: «فى وقت سابق من هذا العام، اتخذت عدة دول ومنها أعضاء فى هذا المجلس قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية ليس لها وجود، ورغم ذلك لم يُعقد اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس»، واتهمت مجلس الأمن بازدواجية المعايير.

وقالت إن بلادها ليس لديها أى إعلان بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وإن السياسة الأمريكية لم تتغير.

من جهته، قال المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية والأراضى العربية السورية واللبنانية - تسعى لإضفاء الشرعية على «مساعى الإقليم الشمالى الغربى بالصومال، المسمى بإقليم أرض الصومال، بالانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية».

وقال إن ذلك الاعتراف يُعد ذريعة «للتواجد غير الشرعى على أرض الصومال العربى الأفريقى، تحقيقا لأجندات سياسية وأمنية واقتصادية معروفة ومرفوضة ومُدانة تهدف إلى تسهيل مخططات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، واستباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

مجلس الأمن اعتراف إسرائيل أرض الصومال الأمم المتحدة حوار سلمى بريطانيا صومالى لاند أمريكا الاعتراف الإسرائيلى محاولة من إسرائيل السكان الفلسطينيين غزة الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي

الأوقاف تشارك في الاجتماع التنسيقي حول قضية الوعي المجتمعي بالدفاع الوطني

عمدة نيويورك المنتخب، زهران ممداني

مرصد الأزهر: تعهد عمدة نيويورك بمحاربة العنصرية ضد الفلسطينيين خطوة مهمة

د. عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر

هل نزول الدم على الحامل حيض يمنعها من الصلاة ؟.. عالم أزهري يجيب

بالصور

قبل ما تغلى.. تخزين الطماطم صلصة للشتا

تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا
تخزين الطماطم صلصة للشتا

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد