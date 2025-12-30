مستشار الرئاسة اليمنية: لا نسعى للقطيعة مع المجلس الانتقالي الجنوبي

أكد مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي شق عصا الطاعة حيث يخدم أجندات إقليمية، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لا يمثل وحده القضية الجنوبية.

وأعرب مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي في تصريحات له عن آماله أن يؤوب المجلس الانتقالي إلى رشده داعيا لخفض التصعيد.

وأتم مستشار الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي: لا نريد قطيعة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ونريد دمج مقاتليه بوزارة الدفاع، فالمجلس الانتقالي يقدم خدمة مجانية لجماعة الحوثيين.

وأصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أسفه البالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

كما أعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي: اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار.

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.