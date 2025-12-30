أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الخارجية الإماراتية ، القول بأن التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية وعدم تصعيدها.

كما نفت الخارجية الإماراتية، الادعاءات الموجهة لها بشأن اليمن معربة عن خيبة أملها إزاء البيان السعودي.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن الشحنة التي رست في المكلا لم تكن تحمل أي أسلحة ولم تكن موجهة لأي جهة يمنية بل للقوات الإماراتية.

وختمت الخارجية: الإمارات تقول إنها تفاجأت بالغارة الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

وفي وقت لاحق، نشر تحالف دعم الشرعية، ينشر فيديو يوثق وصول السفينتين المحملتين بالأسلحة والعربات القتالية إلى ميناء المكلا باليمن.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، بأنه في يومي السبت والأحد (27 - 28 ديسمبر 2025) دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا ، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تصريح إن ما جرى يمثل "اعتداء رسميا من قبل المملكة العربية السعودية على حضرموت ومينائها المدني".



وأصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة للخروج من اليمن.