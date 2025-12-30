أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي

أصدر 4 أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني ، بيانا ردا على قرارات رئيس المجلس رشاد العليمي، قالوا فيه: نؤكد عدم قانونية إجراءات رئيس مجلس القيادة وإخراج الإمارات من اليمن

وأضافوا وفقا لبيان أصدروه، أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة.

وتابع البيان: مجلس القيادة هيئة جماعية ولا يجوز التفرد باتخاذ قرارات سيادية.

وختم الأعضاء الأربعة بمجلس القيادة الرئاسي اليمني بيانهم، بأن استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات انحراف عن هدف تشكيل المجلس، وفقا لبيان صدر عنهم.

وأصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي ، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، معربا عن أسفه البالغ للدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي.

كما أعلن في قرار جمهوري حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما ، مشيرا إلى أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العليمي: اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وطريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأضاف العليمي: حرصا من رئاسة الدولة على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار

وختم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: عازمون على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية.

