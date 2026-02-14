إدارة ترامب تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الحماية المؤقتة لليمن، في أحدث خطوة تستهدف المهاجرين.

وبحسب وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم والتي نقلتها وسائل إعلام يمنية فإن قرار إنهاء الحماية الإنسانية، التي تتيح الإعفاء من الترحيل وتمنح تصاريح عمل لأكثر من ألف مواطن يمني، اتُخذ بعد أن تبيّن أنه يتعارض مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.



وأشارت الوزيرة الأمريكية إلى انه يُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في حال تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.

وتسعى إدارة ترامب إلى إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج، بحجة أنه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.