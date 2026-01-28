قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الجارديان: مصرع مئات المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​

القسم الخارجي

لقي مئات المهاجرين حتفهم أو فقدوا في عرض البحر خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكثر المآسي دموية على طريق الهجرة عبر البحر المتوسط، بعدما حاولوا العبور من سواحل شمال أفريقيا إلى أوروبا في ظروف جوية بالغة الخطورة، تزامناً مع اجتياح الإعصار «هاري» لجنوب إيطاليا ومالطا، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء. 

ووفقاً لتقديرات خفر السواحل الإيطالي، يخشى أن يكون ما يصل إلى 380 شخصاً قد غرقوا خلال الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم عبور المتوسط، في وقت أكدت فيه السلطات المالطية وقوع حادث غرق أسفر عن مقتل 50 شخصاً على الأقل. ولم ينج من ذلك الحادث سوى شخص واحد، نقل إلى أحد مستشفيات مالطا لتلقي العلاج.

حوادث مأساوية

الناجي الوحيد، بحسب منظمات معنية بمتابعة أوضاع المهاجرين، ظل في البحر لمدة 24 ساعة كاملة، متشبثاً بحطام القارب الذي كان يقل المهاجرين، قبل أن تنقذه سفينة تجارية عابرة. 

وأفاد الرجل، الذي انطلق القارب الذي كان على متنه من السواحل التونسية في 20 يناير، بأنه يعتقد أن جميع من كانوا معه لقوا حتفهم. ونقلت هذه الشهادة منظمة «ألارم فون»، التي تدير خطاً ساخناً لتلقي نداءات الاستغاثة من المهاجرين في البحر.

وفي حادثة مأساوية أخرى، أعلنت وحدة الاستجابة لقضايا اللاجئين والمهاجرين التابعة لمنظمة «يونيسف» في إيطاليا أن توأماً من الرضع، يبلغان من العمر عاماً واحداً ومن أصول غينية، يُفترض أنهما لقيا حتفهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بعدما تعرض القارب المكتظ الذي كانا على متنه لأمواج عاتية بسبب الإعصار نفسه.

ليبيا وتونس في مرمى الاتهام

وأشار خفر السواحل الإيطالي، إلى أنه يواصل البحث عن ثمانية قوارب يعتقد أنها أطلقت من ميناء صفاقس التونسي خلال الأيام العشرة الماضية، رغم التحذيرات من خطورة الإبحار في ظل الأحوال الجوية القاسية، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، إصرار شبكات تهريب البشر على المجازفة بأرواح المهاجرين لتحقيق أرباح سريعة.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 66 ألفاً و296 مهاجراً إلى السواحل الإيطالية خلال عام 2025، في انخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق، لكنه يمثل نحو نصف عدد الواصلين في عام 2023. ويأتي هذا التراجع في ظل سياسات متشددة انتهجتها الحكومة الإيطالية اليمينية، شملت تعزيز الاتفاقات مع ليبيا وتونس للحد من تدفقات الهجرة.

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط، نتيجة إجراءات حكومية شملت فرض غرامات، وإلزام السفن بإنزال من يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة بدلاً من الموانئ القريبة مثل صقلية.

ورغم هذه السياسات الصارمة، لا يزال آلاف الأشخاص يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط بحثاً عن ملاذ آمن في أوروبا. ويُعد الطريق عبر وسط البحر المتوسط من أخطر طرق الهجرة في العالم، إذ سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 25 ألفاً و600 حالة وفاة أو فقدان منذ عام 2014، معظمها لقوارب انطلقت من السواحل التونسية أو الليبية، في مأساة إنسانية مستمرة بلا حلول جذرية.

هجرة غير شرعية إيطاليا ليبيا تونس مهاجرين

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

صورة من مشاركة وزير الري

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

المجلس القومي للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يدعو لتعزيز الرقابة على المحتوى المقدم للأطفال

المجلس القومي للطفولة والأمومة

الطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

