تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز اليوم

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة ، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لحسم ترتيب المجموعة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارةالزمالك المجموعة، أو تأمين بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بأفضلية ترتيبية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.