مجلس الأمن الدولي يصدر تحذيرا شديد اللهجة يخص جنوب السودان
رياح وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت
ناقد فني: الدراما المصرية تناقش موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها
قنبلة علمية تحت بحر مرمرة | صدع خفي يهدد بإشعال زلزال كبير قادم في تركيا
حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية
سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
تسريب يكشف ألوان سلسلة Galaxy S26 وتصميم الكاميرا الجديد
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 14-2-2026.. النوم والعادي والمكيف
هل بلع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
بمناسبة شهر رمضان .. الزلابية المخبوزة في صلصة بوصفة عصرية وطعم يخطفك
وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام
خوان بيزيرا يشعل حماس جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز اليوم

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة ، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لحسم ترتيب المجموعة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، خلف كايزر تشيفز المتصدر بـ10 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز:

  • حراسة المرمى: المهدي سليمان.
  • خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
  • خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.
  • خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارةالزمالك المجموعة، أو تأمين بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بأفضلية ترتيبية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

معتمد جمال الزمالك بطولة الكونفيدرالية

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

