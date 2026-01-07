الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا مع توقع اضطرابات كبيرة في حركة النقل

تشهد فرنسا من جديد اليوم /الأربعاء/ تساقطا كثيفا للثلوج في العاصمة الفرنسية باريس، مع وضع عدة مقاطعات وخاصة في شمال وغرب البلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في النقل البري والجوي، وكذلك على بعض خطوط السكك الحديدية، ووضعت هيئة الأرصاد الجوية 38 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي بسبب الثلوج والجليد، وهو ثاني أعلى مستوى من مستويات التحذير، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، نظرا لتوقع أحوال جوية أكثر شدة.

كما يُتوقع هطول أمطار متجمدة في الغرب، وتساقط ثلوج كثيفة في منطقة "إيل-دو-فرانس" (شمال وسط فرنسا) ليصل أيضا إلى شمال شرق البلاد، مع توقعات بتراكمات كبيرة من الثلوج، قد يتراوح سُمكها بين خمسة وعشرة سنتيمترات.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اضطرابا في الأحوال الجوية ستشهده البلاد بأكملها خلال نهار اليوم وعلى الرغم من أنه سيتبعه ذوبان للثلوج، إلا أنه ستتبعه أمطار متجمدة في بعض المناطق، لتصل إلى جزء كبير من شمال البلاد". وعلى مدار اليوم، ستظل باريس وضواحيها مغطاة بالثلوج الكثيفة.



وشهدت فرنسا تساقطا كثيفا للثلوج أول أمس /الاثنين/، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وضع 26 مقاطعة في شمال غرب البلاد، تحت الإنذار البرتقالي بسبب الثلوج والجليد، ووصل سمك الثلوج إلى 15 سنتيمترا في العديد من المقاطعات وخاصة في "نورماندي" شمال غربي فرنسا.



تندرج المرحلة الثلجية الحالية ضمن موجة برد تضرب الجزء الأكبر من شمال وغرب فرنسا، وأعلنت السلطات المحلية خططا للطوارئ بعد انخفاض في درجات الحرارة، إلا أن الأحوال الجوية السيئة وتساقط الثلوج أدت إلى عرقلة حركة المرور في العديد من المقاطعات، كما تم تعليق الحافلات المدرسية.



كما تسبب تساقط الثلوج الكثيف والظروف الجليدية في وفاة خمسة أشخاص على الأقل خلال حوادث على الطرق، بالإضافة إلى اضطرابات كبيرة في حركة المرور.

في منطقة "إيل دوفرانس" ، تسبب تساقط الثلوج بكثافة في حدوث اضطرابات بشبكة الطرق بالمنطقة، وخاصة في العاصمة باريس، حيث توقفت خدمة حافلات النقل الجماعي، وتعطلت العديد من السيارات على الطرق خلال اليوم، بسبب الثلوج، ما أحدث فوضى في حركة المرور.



وتجاوز إجمالي طول الاختناقات المرورية في منطقة إيل دو فرانس 1000 كيلومتر، وفقا للموقع (Sytadin) وهو موقع إلكتروني لمعلومات الطرق، ويعد هذا رقم قياسي جديد للمنطقة، إذ تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 739 كيلومترا في فبراير 2018 خلال عاصفة ثلجية أخرى.



واليوم، مع امتداد موجة جديدة من الثلوج، من المتوقع أن يكون تساقط الثلوج أكثر كثافة مقارنة بأول أمس الاثنين، حيث يُتوقع تراكم ما يصل إلى 7 سنتيمترات في شمال البلاد، مع توقع بحدوث اضطرابات كبيرة في جميع المقاطعات التي ستشهد تساقطا للثلوج. وفي هذا الصدد، أعلن وزير النقل حظر مرور الشاحنات الثقيلة في منطقة "إيل دو فرانس"، وغرب فرنسا. كما نصح بشدة بتجنب السفر برا في إيل دو فرانس اليوم بسبب تساقط الثلوج المتوقع.



وفيما يتعلق بالنقل العام، حذرت هيئة النقل في منطقة إيل دو فرانس من أنه "من المتوقع أن تشهد تعطيلا لعدد كبير من خطوط الحافلات، كما تم بالفعل تعليق حافلات النقل المدرسي".



كما ستتأثر خدمات السكك الحديدية أيضا، حيث قررت شركة السكك الحديدية الفرنسية تعليق خدمة القطارات الكهربائية على عدة خطوط اليوم الأربعاء، وذلك تحسبا لتساقط الأمطار المتجمدة. كما أشارت الشركة في بيان صحفي إلى تخفيض سرعة القطارات على خطوط القطارات فائقة السرعة.



وستشهد حركة الطيران أيضا اضطرابا كبيرا. وتوقع وزير النقل انخفاضا ملحوظا في جداول الرحلات الجوية في مطارات باريس صباح الأربعاء، حيث سيتم إلغاء نحو 40% من الرحلات بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية ظهرا (بتوقيت باريس) في مطار شارل ديجول، و25% بين الساعة السادسة صباحا والواحدة ظهرا في مطار أورلي.



ونظرا للطقس البارد الذي تشهده فرنسا حاليا، من المتوقع تراكم الثلوج بكثافة في البلاد، وتحث السلطات على توخي الحذر، خاصة على الطرق.