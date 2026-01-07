قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
اسماء محمد

يعد اليوسفي والبرتقال من الفواكه الشتوية المنتشرة بكثرة في مختلف أنحاء البلاد .. فما الفرق بينهما؟!.

ووفقا لما جاء في موقع prevention نكشف لكم الفرق بين االيوسفي والبرتقال من حيث الفوائد والأضرار وتأثيرهما على الوزن.

فوائد وأضرار اليوسفي

 

فوا اليوسفى 

يُعدّ اليوسفي مصدراً غنياً بفيتامين سي والبوتاسيوم، مما يجعله إضافة رائعة لأي نظام غذائي فهو يُساعد على تعزيز وظائف الجهاز المناعي وتوازن الكهارل في الجسم

ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حبة اليوسفي الواحدة على حوالي 24 مليجرامًا من فيتامين سي ( الكمية اليومية الموصى بها للنساء هي 65 ملليغراماً وللرجال 90 مليجرامًا).

يلعب فيتامين سي أدواراً حيوية عديدة في الجسم، منها تقوية جهاز المناعة، ودعم نمو العضلات، وزيادة إنتاج الكولاجين، بينما يُساعد البوتاسيوم على الحفاظ على الأداء السليم للكلى والأعصاب والجهاز القلبي الوعائي

وتضيف أن اليوسفي يحتوي على فيتامين أ، وفيتامينات ب، والنحاس، والكالسيوم.

تُعدّ فاكهة اليوسفي مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي كما أنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، ولها فوائد في الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وبينما تحتوي ثمرة اليوسفي نفسها على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة، تشير الأبحاث المنشورة في مجلة "فودز" إلى أن قشر اليوسفي يحتوي على معظم الخصائص الصحية، حيث تُستخلص هذه المركبات وتُستخدم كصبغة عشبية أو مكمل غذائي في الطب الشرقي.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الفوائد، يمكنك البدء ببشر قشر اليوسفي على الزبادي أو دقيق الشوفان، أو إضافته إلى عصير الفاكهة بعد غسله جيدًا.


سلبيات اليوسفي

لا يسبب تناول اليوسفي ضررًا كبيرًا لمعظم الناس ومع ذلك، قد يرغب الأفراد المصابون بداء السكري والذين قد يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب في مراعاة السكريات الطبيعية الموجودة في اليوسفي، والآثار المحتملة اللاحقة في رفع مستويات السكر في الدم

تحتوي حبة اليوسفي الواحدة على حوالي 9 جرامات من السكر، اعتمادًا على الحجم ونظرًا لأن معظمها صغير جدًا، فهذا شيء يجب الانتباه إليه.

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فوائد وأضرار البرتقال

فوائد البرتقال 
توفر كل برتقالة 3 جرامات من الألياف، واحتياج الجسم اليومي من فيتامين سي وهذا يعني أن برتقالة واحدة فقط ستوفر فوائد فيتامين سي المذكورة أكثر من حبة يوسفي واحدة كما لا يدعم محتوى الألياف صحة الجهاز الهضمي فحسب ، بل قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ، مما يُفيد صحة القلب والأوعية الدموية

وتُعزى فائدة إضافية لصحة القلب والأوعية الدموية من البرتقال جزئيًا إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيه بشكل طبيعي وقد أظهرت دراسة منفصلة أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال وعصيره تُحسّن العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما قد تُفيد تلك الموجودة في قشر البرتقال أيضًا في تحسين صحة القلب .


يُعدّ البرتقال مصدراً جيداً للنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله خياراً ممتازاً للترطيب من خلال الطعام كما أنه سهل الحمل ومتوفر بكثرة في معظم محلات البقالة، ما يجعله وجبة خفيفة ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع".

أضرار البرتقال


على الرغم من عدم وجود سلبيات تُذكر لتناول البرتقال كوجبة خفيفة بالنسبة لمعظم الناس، الا ان الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) قد يحتاجون إلى تجنبه بالنسبة لهؤلاء الأفراد، قد يؤدي تناول البرتقال إلى تفاقم أعراض هذه الحالات

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الطبية ، يمكن أن تكون الحمضيات سببًا لحرقة المعدة أو ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات، خاصةً إذا تم تناولها في وقت متأخر من الليل (نظرًا لأن اليوسفي أصغر حجمًا، فقد لا يكون له نفس التأثير).

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب


اليوسفي مقابل البرتقال: أيهما أفضل لفقدان الوزن

يُعدّ الحجم الفرق الأكبر بين اليوسفي والبرتقال، في الواقع، حبتان من اليوسفي تُعادل برتقالة واحدة.

أحيانًا، قد يجد بعض البالغين والأطفال سهولة في تقشير اليوسفي وتناوله لصغر حجمه.

بينما قد يستمتع البعض الآخر بالبرتقال لأنه أكثر عصارة وتتشابه الفوائد الغذائية لكلا الفاكهتين، لذا فإنّ إدراجهما في نظامك الغذائي بالطريقة الأسهل هو الأفضل.

