قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تفجر مفاجأة.. سيارات أمريكا الكهربائية قادرة على تشغيل 40 مفاعلا نوويا

تويوتا
تويوتا

كشفت شركة تويوتا، أكبر مصنع سيارات في العالم، عن تصور لافت لمستقبل الطاقة، معتبرة أن السيارات الكهربائية يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم شبكات الكهرباء، خاصة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أن وجود نحو 4 ملايين سيارة كهربائية على الطرق الأمريكية، في حال تجهيزها بتقنية التغذية العكسية للكهرباء (V2G)، قد يتيح ضخ ما يقرب من 40 ألف ميجاواط في الشبكة الكهربائية، وهي قدرة تعادل إنتاج 40 مفاعلا نووي، ما يمنح الشبكة مصدر دعم هائل في أوقات الذروة والطوارئ.

وتعتمد الفكرة على تحويل السيارة المتوقفة إلى وحدة تخزين طاقة متنقلة، يتم شحنها خلال ساعات انخفاض الطلب والأسعار، ثم إعادة استخدام الكهرباء لتغذية الشبكة أو تشغيل المنازل خلال فترات الذروة، بما يساهم في استقرار الشبكة وتقليل الانقطاعات وخفض تكاليف الطاقة. 

وتشمل هذه التطبيقات أنظمة Vehicle-to-Home (V2H) وVehicle-to-Load (V2L)، التي تتيح تشغيل المنازل والأجهزة مباشرة من بطارية السيارة.

ورغم ترويج تويوتا القوي لهذه الرؤية، فإنها لم تطرح حتى الآن سيارات كهربائية مزودة بهذه التقنية في السوق الأميركية، على عكس عدد من المنافسين الذين سبقوها في التطبيق العملي، فقد قدمت فورد شاحنتها الكهربائية F-150 لايتنينج بقدرة تكفي لتشغيل منزل كامل لعدة أيام، فيما كانت نيسان من أوائل الشركات التي تبنت الفكرة عبر طراز ليف، كما اعتمدت جنرال موتورز التقنية في سياراتها الكهربائية الحديثة، بينما اختبرت هيونداي وكيا الحل في أوروبا، ودخلت تسلا المنافسة بقدرات عالية عبر طراز سايبرترك.

ورغم الإمكانات الواعدة، تواجه التقنية تحديات عدة، أبرزها عدم جاهزية البنية التحتية الكهربائية، وارتفاع تكلفة تجهيز المنازل، إضافة إلى مخاوف تتعلق بعمر البطاريات وتباين التشريعات المنظمة، ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه العقبات مؤقتة، وأن السيارات الكهربائية مرشحة للتحول مستقبلا إلى عنصر أساسي في منظومة الطاقة العالمية.

شركة تويوتا مصنع سيارات السيارات الكهربائية الولايات المتحدة شبكات الكهرباء سيارة كهربائية وحدة تخزين طاقة متنقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

أشرف غراب

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

اسواق المال العربية

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد