أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
تكنولوجيا وسيارات

ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر

المركبات المرخصة والمؤمن عليها
المركبات المرخصة والمؤمن عليها
كريم عاطف

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر  ديسمبر25 20 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وتم ترخيصها 59890 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 0.89%عن الشهر السابق. 

وجاءت عدد المركبات التي تم ترخيصها 1555 مركبة موديل 2022 و  1034مركبة موديل 2023 و1679 مركبة موديل 2024 و17042 مركبة موديل 2025 و38580 مركبة موديل 2026.

  • أولا : الملاكي

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21742سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 12.1% عن الشهر السابق وجاءت الأرقام 170 سيارة موديل 2022 و360 سيارة موديل 2023 و471 سيارة موديل 2024 و2820 سيارة موديل 2025 و17921 سيارة موديل 2026.

  • ثانيا :الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 32077بانخفاض -7.15%عن الشهر السابق وجاءت ارقام التراخيص 1238 دراجه نارية موديل  2022 و604 دراجه نارية موديل 2023و 1075 دراجه نارية موديل 2024و13481 دراجه نارية موديل  2025 و15679دراجه نارية موديل 2026.

  • ثالثا: نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3474 سيارة بارتفاع 6.76% عن الشهر السابق وجاءت بيانات التراخيص ان 54 سيارة نقل موديل 2022 و33سيارة نقل موديل2023و91 سيارة نقل موديل2024و414 سيارة نقل موديل2024و2882 سيارة نقل موديل2026. 

  • الترتيب العام:

تربعت شيفورولية القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغت 3090مركبه وفي المركز الثانى  نيسان 2555 مركبه وفى المركز الثالث هيونداى 2096  مركبه  وفى المركزالرابع شيرى  1641مركبة وفى المركز الخامس إم جى  1630مركبة وفي المركز السادس  تويوتا  1369 وفي المركز السابع  جيتور 1229 مركبة وفي المركز الثامن  مرسيدس 1092مركبة وفي المركز التاسع  سوايست 923 وفي المركز العاشر كيا 726 مركبة وفى مركز الحادى عشر سكودا 696 مركبه  فى مركز الثانى عشر فولكس فاجن 650 مركبة فى المركز الثالث عشر رينو 589مركبة فى المركز الرابع عشر شانجان 496 مركبة وفى المركز الخامس عشر ميتسوبيشى 456 مركبة. 

  • أولا: ترتيب علامات الملاكي

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2493 سيارةمن بينها ( صنى 1838وسنترا 386 واكس تريل 66 وجوك 80و وقشقاى 111سيارة باترول سيارة واحدة   ) وفي المركز الثاني هيونداى2096من بينها( النترا 693 سيارة وتوسان 555 سيارة) سيارة اما شيرى فجاءت فى المركز الثالث 1641من بينها اريزو 5 (396) وتيجو 7( 311)أما  ام جى جاءت فى المركز الرابع 1630 من بينها (ام جى 5 فعدد سياراتها 500 سيارة وزد اس 784 سيارة وام جى اتش اس 102 سيارة) وفى المركزالخامس جيتور 1229 سيارة وفى المركز السادس تويوتا 1123سيارة  وفى المركز السابع مرسيدس 985 سيارة وفى المركز الثامن  سوإيست 923 سيارة وفى المركز التاسع كيا 726 سيارة  وفى المركز العاشر  سكودا 696 سيارة  وفى المركز الحادى عشر فولكس فاجن 650  سيارة وفي المركز الثاني  عشر رينو 582 سيارة  والمركز الثالث عشر شانجان 496   سيارة وفى المركز الرابع  عشر بايك 429  سيارة وفي المركز الخامس عشر  ميتسوبيشى 339 سيارة.

  • ثانيا : ترتيب علامات النقل

تأتي في المقدمة شيفورلية 2525  سيارة وفي المركز الثاني ايسوزو 186وفى المركز الثالث  تويوتا123 سيارة  وفي المركزالرابع مرسيدس 91   سيارة  المركز الخامس كى واى سى 85 سيارة

  • ثالثا: ترتيب علامات المركبات الكهربائية

كما أكد تقرير الأهرام - المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى  على المركبات أن  عدد السيارات الكهربائية فى شهر ديسمبر 2025 بلغت عدد السيارات 1362 سيارة كهربائية 

حيث سجلت بى واى دى401سيارة أما فولكس فاجن فحققت 117 سيارة ثم زيكر 105 سيارات ثم روكس 95 سيارة ثم افاتار 90 سيارة ثم مرسيدس 77 سيارة ثم نيسان 68 سيارة  بى ام دبليو 58 سيارة واكسبنج 58 سيارة وشاومى 17 سيارة ولينك اند كو 9 سيارات .

  • تراخيص وحدات المرور:

احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة على المركز الاول فى التراخيص 2255 مركبه ثم مدينه نصر 1643 ثم وحدة مرلرور 6 اكتوبر 1477 ثم وحدة مرور حدائق الاهرام 1471 ثم وحدة مرور ابيس 1300 ثم وحجدة مرور الحوامدية 1219  كما سجل منفذ السلوم 13020 مركبه ونويبع1921 وسفاجا 1004   وقدبلغت تراخيص عدد المركبات التى تم ترخيصها مستعمله 360244 أما المركبات الزيرو 59890 مركبة اما المركبات الجمرك 17965.

  • عدد المركبات طبقا لنوع الوقود:

بلغت عدد المركبات البنزين 289211 اما السولار 11968اما البنزين غاز طبيعى 12936 اما الكهرباء 1614 اما الغاز الطبيعى 66

مؤسسة الأهرام المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات التأمين الإلزامى زيرو مبيعات السيارات اخبار السيارات الملاكى الدراجات النارية نقل المركبات الكهربائية

