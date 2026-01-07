هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

أنهت ون بلس طرح تحديث OxygenOS 16، حيث بدأت الدفعة الأخيرة من الأجهزة المؤهلة بتلقي التحديث الأخير. ويتوفر التحديث المستقر الآن لأجهزة ون بلس نورد سي إي 4 ، وون بلس نورد سي إي 4 لايت 5G ، وون بلس باد.

يأتي تحديث نظام التشغيل المبني على Android 16 لهاتف OnePlus Nord CE 4 بإصدار البرنامج الثابت.

أما جهاز OnePlus Pad، فيتلقى التحديث الأخير بإصدار البرنامج الثابت و يبدأ طرح التحديث لجميع أجهزة OnePlus الثلاثة، وسيصل إلى مناطق أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

تحديث OxygenOS 16

إذا كنت تستخدم أيًا من أجهزة OnePlus الثلاثة هذه، فقد يكون تحديث OxygenOS 16 جاهزًا للتحميل.

يمكن لمستخدمي OnePlus أيضًا الانضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي للحصول على التحديثات قبل معظم المستخدمين. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج > برنامج الإصدار التجريبي، ثم انقر على زر "التحديث الآن" لتنزيل التحديث.

يُعدّ نظام OxygenOS 16 تحديثًا رئيسيًا بحجم تنزيل كبير يصل إلى عدة جيجابايت. لضمان ترقية سلسة إلى OxygenOS 16، تأكد من وجود مساحة تخزين داخلية فارغة لا تقل عن 5-6 جيجابايت على جهازك، وأن يكون مستوى شحن البطارية 40% على الأقل قبل تثبيت التحديث. ولزيادة الأمان، أنشئ نسخة احتياطية من بياناتك المهمة.



بعد أن بدأت هواتف OnePlus Nord CE 4 وNord CE 4 Lite وجهاز OnePlus Pad بتلقي تحديث OxygenOS 16، لم يتبق سوى جهازين فقط لتلقي هذا التحديث الرئيسي: OnePlus 10 Pro 5G وجهاز OnePlus Pad Lite.