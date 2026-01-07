قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الحكومة السورية: تأكيد قسد عدم وجود عسكري لها في حلب يعفيها من التدخل الأمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم؟.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

تحديث OxygenOS 16
تحديث OxygenOS 16
لمياء الياسين

أنهت ون بلس طرح تحديث OxygenOS 16، حيث بدأت الدفعة الأخيرة من الأجهزة المؤهلة بتلقي التحديث الأخير. ويتوفر التحديث المستقر الآن لأجهزة ون بلس نورد سي إي 4 ، وون بلس نورد سي إي 4 لايت 5G ، وون بلس باد.

يأتي تحديث نظام التشغيل المبني على Android 16 لهاتف OnePlus Nord CE 4 بإصدار البرنامج الثابت.

 أما جهاز OnePlus Pad، فيتلقى التحديث الأخير بإصدار البرنامج الثابت و يبدأ طرح التحديث لجميع أجهزة OnePlus الثلاثة، وسيصل إلى مناطق أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

تحديث OxygenOS 16 

إذا كنت تستخدم أيًا من أجهزة OnePlus الثلاثة هذه، فقد يكون تحديث OxygenOS 16 جاهزًا للتحميل.

يمكن لمستخدمي OnePlus أيضًا الانضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي للحصول على التحديثات قبل معظم المستخدمين. للقيام بذلك،  انتقل إلى الإعدادات > النظام والتحديثات > تحديث البرامج > برنامج الإصدار التجريبي، ثم انقر على زر "التحديث الآن" لتنزيل التحديث.

يُعدّ نظام OxygenOS 16 تحديثًا رئيسيًا بحجم تنزيل كبير يصل إلى عدة جيجابايت. لضمان ترقية سلسة إلى OxygenOS 16، تأكد من وجود مساحة تخزين داخلية فارغة لا تقل عن 5-6 جيجابايت على جهازك، وأن يكون مستوى شحن البطارية 40% على الأقل قبل تثبيت التحديث. ولزيادة الأمان، أنشئ نسخة احتياطية من بياناتك المهمة.


بعد أن بدأت هواتف OnePlus Nord CE 4 وNord CE 4 Lite وجهاز OnePlus Pad بتلقي تحديث OxygenOS 16، لم يتبق سوى جهازين فقط لتلقي هذا التحديث الرئيسي: OnePlus 10 Pro 5G وجهاز OnePlus Pad Lite.

تحديث OxygenOS 16 Android 16 هاتف OnePlus Nord جهاز OnePlus Pad أجهزة OnePlus

