مواصفات إم جي جي تي 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: إم جي جي تي موديل 2026، وتنتمي جي تي لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان بـ إم جي جي تي موديل 2026

زودت سيارة إم جي جي تي موديل 2026، بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك ام جى جى تى موديل 2026

تستمد سيارة ام جى جى تى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات ام جى جى تى موديل 2026

تحتوي سيارة إم جي جي تي موديل 2026 على الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وفتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen ، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر ام جى جى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و49 ألف جنيه.